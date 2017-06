Las empresas están obligadas a preavisar 30 días a los empleados si van a ser desvinculados, ó abonar un mes de preaviso que es lo que normalmente ocurre. Estos son derechos del trabajador.

Antes cuando era más joven, por parte de los trabajadores existía una norma de educación no escrita y las personas -en el caso de renunciar- avisaban como mínimo unos 15-30 días antes a la empresa para dar tiempo a buscar su reemplazo.

En los últimos tiempos, y más aún con participación cada vez mayor de la generación X e Y, esta “regla no escrita de convivencia “se ha roto. Las personas renuncian a sus empleos de un día para otro, a veces por WhatsAap e incluso he visto casos que hacen llamar a la mamá para avisar que no van a ir más a trabajar.

Debemos dejar de ser un país adolescente, ¿ será tal vez necesario regular los derechos y también las obligaciones ? La libertad termina donde empieza la libertad del otro y las empresas aunque son mal vistas en Argentina, son la fuente principal de empleo y de crecimiento de un país, es hora que las tengamos más en cuenta.

Es hora de proponer las reglas sean en espejo, si las empresas deben preavisar 30 días antes, los empleados también deberían hacerlo. Otra opción sería el “viva la Pepa” generalizado .ni las empresas dan el preaviso ni los empleados mejor seamos un país serio con gente y empresas más responsables.