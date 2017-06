El mercado local hace una mala evaluación del riesgo electoral

El mercado extiende la racha alcista luego del sell-off registrado por la no inclusión del país dentro de los emergentes, sumado a que, en el medio, cerraron las listas para competir en las próximas elecciones legislativas. En el mercado hay un cierto descreimiento sobre la última recuperación y operadores dudan sobre la fortaleza de la última suba.

En diálogo con el director de una mesa de dinero de un banco local, el operador considera que “el mercado está subiendo con volumen reducido y gran parte de las acciones aún se mantiene debajo de los valores registrados previos a la noticia de MSCI. Dado el elevado grado de incertidumbre y con la campaña electoral ya en marcha, consideramos que se avizoran momentos de mayor volatilidad. Hay que tener mayor cautela”.

La misma fuente sostiene que ha venido recomendando a sus clientes el posicionamiento en activos dolarizados en las últimas semanas en las vísperas de las elecciones legislativas. “El mercado está haciendo una mala evaluación de los riesgos respecto de los resultados electorales. Es cierto que las listas que se cerraron permiten hacer cálculos a favor del Gobierno pero en un mundo en el cual las elecciones han sorprendido. El Brexit, Trump y finalmente las elecciones en reino unido no eran resultados esperados por el mercado. Por ello, no deberíamos dejar de lado que ello pueda ocurrir aquí también. El riesgo existe y vemos que no hay una buena evaluación del mismo en el mercado financiero.

Respecto del resultado electoral, el trader mantiene su cautela y sostiene que “la calle no está fácil y aun no hay datos concretos de encuestas serias que muestren una tendencia clara. No es bueno que el mercado este sumamente confiado con tanta anticipación respecto del resultado electoral. Me da la sensación que eso es lo que está pasando y una sorpresa (una encuesta en las próximas semanas o incluso el resultado en sí) puede dejar a muchos en off side.

El operador cierra la charla diciendo “esperamos un incremento de la volatilidad. Hay que ser cautos sobretodo en acciones. Las elecciones y el no ingreso a emergentes han generado un replanteo de expectativas al menos para los próximos tres meses y para ello lo ideal es transitarlos con activos menos riesgosos. No estamos bajistas pero si cautelosos”