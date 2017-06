La soja avanza y opera en torno a los u$s 336 por tonelada

Los precios de los principales granos operan en alza a media sesión en el Mercado de Chicago.

En ese contexto, la soja crece 0,88 por ciento, hasta los 336,12 dólares por tonelada.

“En líneas generales, la info del USDA brinda cierto soporte a las cotizaciones; al menos sabemos que por ahora los problemas iniciales no han sido superados”, explicó en un informe el blog especializado Fullcampo.

“La soja, en tanto, perdió un punto. Ahora el 66% de los lotes se consideran en estado bueno-excelente pero, de nuevo, los inversores apostaban por uno o dos puntos de incremento en esta condición”, añade el trabajo.

Según el informe, “el dato de ayer del USDA cobra mayor relevancia cuando se lo analiza junto con la amplia posición vendida neta que mantienen los fondos en soja, así como el deprimido nivel actual de los precios de la oleaginosa”.

Un trader citado por Fullcampo precisó que "no descartaría una corrección alcista en esta plaza, que puede oscilar entre u$s 7 y u$s 9”.

“Al menos hasta acá la oleaginosa recupera unos u$s 4 desde que el viernes marcara el peor valor en 15 meses. Los últimos datos de exportaciones contribuyen con la buena onda”, completó el relevamiento.

El trigo, por su parte, crece 0,77%, hasta los u$s 166,64 por tonelada.

El maíz, en tanto, avanza 1,18%, hasta los u$s 143,01 por tonelada.