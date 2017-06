Curutchet aseguró que este año habrá “expansión del crédito en todas sus líneas"

El presidente del Banco Provincia (Bapro), Juan Curutchet, aseguró hoy que en lo que resta del año “habrá una expansión del crédito en todas sus líneas”, en particular los vinculados a viviendas.



“Estamos volviendo a un país en el que va a haber decenas de miles de hipotecas”, remarcó el funcionario, al participar en la tercera edición del Financial Summit organizado por La Nación en el Museo de Arte Latinoamericano de esta Capital.



Según Curutchet, “el año pasado fue complejo, con muchos desafíos y como en toda recuperación, no es homogénea. En 2017 va a haber una expansión del crédito en todas sus líneas. Hoy el Banco está en el 2.500 por ciento más (en ese rubro) que años atrás. Estamos sobrecumplidos en las metas de préstamos a las PYMEs”, aseguró el titular del Bapro.



En cuanto a los préstamos a empresas, dijo que la entidad está ofreciendo “un 70% más de créditos” respecto de la gestión anterior, cuando Daniel Scioli era gobernador.