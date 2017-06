Randazzo disparó primero y lanzó críticas al kirchnerismo por Boudou

Pasaron 24 horas del cierre de las listas, sin lograr sellar la unidad, y ya se vivió la primera escaramuza entre Unidad Ciudadana (UC) y Cumplir. Fue el propio Florencio Randazzo, que romperá el silencio público recién pasado mañana con una conferencia prensa, el que disparó primero. Aprovechando el respaldo de la primera precandidata a diputada Fernanda Vallejos al ex vicepresidente Amado Boudou, su ex ministro sostuvo por Twitter que "es una de las cosas" que lo "diferencian" del espacio de Cristina Fernández de Kirchner.

Más temprano, en sus primeras declaraciones como postulante de UC, Vallejos había calificado al múltiple procesado Boudou como un "perseguido político", al tiempo que lo comparó con líderes políticos de la historia argentina. En Radio Con Vos, la economista aseveró que con el ex Vice "comenzó un proceso de persecución judicial y mediática" que "se ha recrudecido y expandido sobre todas las personalidades que formaron parte de las gestiones anteriores".

A continuación, Vallejos consideró que "el poder económico nunca le va a perdonar" a Boudou haber sido uno de los artífices de "la recuperación de los fondos de los trabajadores de las fauces de la AFJP‘". "Como no se lo perdonaron a (Hipólito) Yrigoyen, (Juan Domingo) Perón, (Néstor) Kirchner ni se lo van a perdonar a Cristina ni a ninguna de las figuras que los han ayudado a construir ese tipo de políticas", completó.

Randazzo, que cuando se desató el escándalo de la ex Ciccone fue señalado en la propia Casa Rosada como quien filtraba información a la prensa, aprovechó para distanciarse del cristinismo de paso apuntando contra quien mantuvo una silenciosa interna en el Gobierno.

Después de varias réplicas a su tuit por parte de la militancia K, Randazzo escribió uno nuevo, esta vez para criticar a la administración de Cambiemos. "Y por este tipo de cosas es que queremos ponerle un freno a (Mauricio) Macri", tuiteó, adjuntando un artículo sobre la muerte de una mujer que había reclamado al PAMI por la demora en la entrega de medicamentos contra el cáncer.

Como para finalizar el concepto, en esta especie de angosta avenida del medio, compartida con el massismo, el chivilcoyano cerró: "Sabemos cuáles son los errores que no hay que repetir, lo que no vamos a permitir y lo que tenemos que hacer".

En la vereda de enfrente, el segundo de Cristina Kirchner en la boleta de senadores, Jorge Taina, opinó sobre la cumbre de último momento entre la ex mandataria y su ex ministro que podría haber sellado una alianza. "Lamenté que Randazzo no haya aceptado ser parte de esta unidad. La unidad requería de un esfuerzo y no todos lo lograron de comprender de la misma manera", consideró el ex Canciller. Además, Taiana auguró que hasta los comicios, el espacio cristinista "irá sumando gente y voluntades". Por lo pronto, con el cierre de listas ya ganó dos: los intendentes Alfredo Fisher (Laprida) y Marcelo Santillán (González Chaves) que apoyaban a Randazzo, al final usaron la garrocha para saltar al espacio K.

Aún no pasó el 2017 y unos ya piensan en 2019. Ayer el precandidato a legislador porteño de UC, Mariano Recalde, pronosticó que dentro de dos años su padre Héctor (suplente en la boleta de senadores nacionales), "cuando cambie el gobierno nuevamente, va a asumir como senador reemplazando a Cristina".