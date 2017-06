Confirmado: Facebook comienza a emitir programas entre septiembre y octubre

Facebook comenzó a producir series y programas para difundir en la red social, revelaron desde la compañía a la agencia AFP, confirmando de esta manera una información de The Wall Street Journal que circuló también en el día de ayer. Se trata de una tendencia a la que están apuntando muchas de las grandes firmas de internet.

La plataforma, de cerca de 2000 millones de usuarios mensuales, trabaja en este proyecto con "un pequeño grupo de socios y creadores", indicó Nick Grudin, vicepresidente de asociaciones de medios de Facebook, en un comunicado enviado a AFP. Estos socios "experimentan con programas en los que tú puedes construir una comunidad, del deporte al humor pasando por la telerrealidad y los juegos televisados", indicaron.

Por el momento, el diseño de estos ciclos está financiado directamente por Facebook, "pero con el tiempo queremos ayudar a muchos creadores a hacer videos financiados por un sistema de reparto de ingresos como Ad Break", un software que permite insertar publicidad en los contenidos difundidos en vivo por la red social.

De acuerdo con el diario Wall Street Journal, representantes de la plataforma están reuniendo actualmente con ejecutivos de estudios de Hollywood, agencias de actores y creativos de la televisión y del cine.

Según el diario económico, Facebook se dispone a desembolsar hasta u$s 3 millones por episodio producido, el presupuesto de un programa de alta calidad para la TV por cable en Estados Unidos, y apuntan a una franja de público que va desde los adolescentes hasta los los treintañeros, fundamentalmente. Por eso es que estarían produciendo series como "The Bachelor", "Scandal" o "Pretty Little Liars". De hecho ya tiene dos programas en preparación: un drama titulado "Strangers" (Extraños) y un programa de juegos llamado "Last State Standing".

También se señaló que los episodios serán lanzados de forma tradicional y no por temporadas completas, como lo realizan otros servicios.

El gigante californiano planea poner en línea los primeros programas para el final del verano local, es decir entre septiembre y octubre próximos.

El desarrollo de contenidos propios es una tendencia entre los principales actores de internet, que durante mucho tiempo se limitaron a abrir sus plataformas a programas producidos por otros.

Netflix, Amazon y la plataforma de televisión online Hulu (empresa conjunta de Disney, Comcast, 21st Century Fox y Time Warner), se volcaron a esta opción, seguidos más recientemente por YouTube y Apple.

Apple incluso ya tiene dos programas al aire, uno dedicado a aplicaciones llamado "Planet of the Apps" y otro de música y famosos, "Carpool Karaoke" conducido por James Corden.

Finalmente, se difundió que, al contrario que Netflix o Amazon, Facebook sí compartirá los datos de la audiencia con los estudios, lo que permitirá saber hasta qué punto los datos de los usuarios influyen en el éxito de las emisiones audiovisuales.