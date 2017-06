Duro golpe para Temer: el fiscal general de Brasil lo acusó por coimas

El principal fiscal federal de Brasil acusó hoy al presidente Michel Temer de aceptar sobornos, en lo que se espera que sea una serie de cargos formales por sobornos contra el impopular líder.

El fiscal Rodrigo Janot presentó los cargos al Supremo Tribunal Federal, lo que dio un duro golpe a Temer y marcó la primera vez que el procurador general presenta cargos contra un presidente brasileño en funciones.

Bajo la ley del país, la Cámara baja del Parlamento debe votar si permite a la máxima corte del país juzgar a Temer, quien reemplazó a la destituida presidenta Dilma Rousseff hace un año.

Los legisladores de la coalición gobernante de Temer confían en que tienen los votos para evitar que se consiga la mayoría de dos tercios que se requiere para que el juicio proceda. Pero advirtieron que el respaldo podría menguar si los congresistas deben votar varias veces para proteger de un juicio al presidente, cuya popularidad se ha hundido a un sólo dígito.

La oficina de Temer no respondió a pedidos de comentarios y su abogado, Antonio Mariz, afirmó que la defensa no se pronunciará sobre la denuncia hasta tener acceso a ella. Temer ha dicho reiteradamente que es inocente y que no ha actuado de mala manera.

Los cargos contra Temer tienen relación con un esquema de corrupción que involucra al mayor frigorífico del mundo, JBS SA . Ejecutivos de la firma dijeron en un acuerdo de delación compensada que el presidente aceptó casi 5 millones de dólares en sobornos para resolver asuntos tributarios, liberar préstamos de los bancos estatales y otras materias.

Joesley Batista, uno de los hermanos que controla JBS, grabó una conversación con Temer en la que el presidente parece avalar sobornos a un potencial testigo. Batista también acusó a Temer y a asesores de negociar millones de dólares en donaciones ilegales al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Por más de tres años, investigadores brasileños han descubierto impresionantes niveles de corrupción que involucran a la clase política y a las élites empresariales. Mucho de esto se centra en compañías que pagaron miles de millones de dólares en sobornos a políticos y ejecutivos en empresas estatales para obtener lucrativos contratos.

Temer y un tercio de su gabinete, así como expresidentes y una decena de legisladores están bajo investigación o ya han sido acusados por las tramas de corrupción.

Los escándalos reducen las posibilidades de Temer de avanzar con reformas cruciales para que la mayor economía de América Latina repunte de su peor recesión en los registros.

El lunes, la policía federal recomendó presentar cargos contra Temer por obstrucción a la justicia, el primer paso para una nueva serie de acusaciones.

FUENTE: Agencias Buenos Aires