Por qué el mercado no teme a un regreso de Cristina Kirchner

Tras el cierre de listas en las últimas horas, el Merval abrió en positivo el lunes, marcando un avance de 0,6% en la apertura. Entre los operadores se debate sobre el posible incremento de la volatilidad que se vendrá en las próximas semanas ya en plena campaña electoral.

Un importante operador de una histórica sociedad de bolsa local asegura: “La apertura del lunes muestra que el mercado no le teme a Cristina y apuesta a que es poco probable un regreso del kirchnersimo. Ello no implica que la elección ya esté ganada para el oficialismo, aunque el riesgo de un regreso del kirchnerismo se ve reducido. El mercado evalúa que hay cambios en marcha que no deberían ser amenazados con la elección. Incluso de perder la elección, los cambios y políticas económicas seguirán encaminadas e incluso profundizadas y eso es música para los oídos del mercado”.

Naturalmente los periodos de campaña electoral y de elecciones se da un incremento de la volatilidad y en ese sentido la misma fuente sostiene: “Vamos a ver mayor volatilidad y veo más vulnerable al sector energético a generar una toma de ganancias. Me gustan los bancos de fondo y creo que tienen recorrido pero una corrección en el Merval dejaría más vulnerable a las acciones energéticas ya que son de las que más subieron. Una corrección de 10%-12% no amenaza la tendencia y es altamente probable”.

Cuando se lo consultó sobre la noticia de no haber ingresado a emergentes, el trader se mostró optimista. “No veo que la noticia haya generado cambios sustanciales y de hecho le permite a la Argentina continuar haciendo los cambios que hagan falta y consolidar los cambios iniciados. El mercado va a estar apostando a que dicho proceso va a ser realizado y dicha especulación le va a seguir dando aire a las acciones y bonos”.

El bajo nivel de tasas a nivel internacional y la tranquilidad en la 10Y, también permite una continuidad en la compresión de spreads de los bonos locales.