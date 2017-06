Gran Bretaña: Theresa May logró formar un gobierno de minoría

El Partido Conservador, de la primera ministra británica, Theresa May, llegó a un acuerdo para gobernar en minoría con el apoyo del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte, informó hoy la BBC. Imágenes de video distribuidas por la oficina de May a varios medios muestran a May y a la líder del DUP, Arlene Foster, supervisando la firma. Los detalles del documento aún no estaban claros.

Poco antes, Foster había señalado que un acuerdo estaba cerca y habló de un denominado acuerdo de confianza y apoyo, que no llega a integrar una coalición formal pero que asegura a May el apoyo del DUP en cuestiones clave en el Parlamento, en el caso, por ejemplo, de una moción de censura o de temas presupuestarios.

Las negociaciones comenzaron después de que May perdiera la mayoría absoluta con la que contaba su partido en el Parlamento en las elecciones adelantadas celebradas el 8 de junio, en las que la primera ministra pretendía, al contrario de lo que ocurrió, aumentar su apoyo en la Cámara. En medio de llamamientos a su dimisión, May decidió formar un Gobierno en minoría y buscó el apoyo del DUP, lo que no todos ven con buenos ojos. Algunos advirtieron que podría ser perjudicial para el frágil proceso de paz en Irlanda del Norte, que se basa en el reparto del poder entre los unionistas del DUP y sus rivales.