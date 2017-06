Analistas prevén un injustificado parate de inversiones por el escenario electoral

La confirmación de Cristina Fernández de Kirchner candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires disipó la duda sobre el rol que iba a tener la ex presidenta en la política formal.

Resuelta la primera pregunta, los mercados e inversores empiezan a observar el escenario político y a planificar el corto y largo plazo. La nueva dinámica que plantearán las PASO y cómo pondera cada uno de los candidatos, cómo se logra afianzar el poder político y la correlación de fuerzas, planteará una señal inequívoca de los próximos dos años de Cambiemos.

Para Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea, "no se observa un clima general de unificación de la oposición sino más bien una disputa de liderazgo, por lo que desde este punto de vista el impacto será menor". El especialista entiende que la salvedad está dada en que hay "un número creciente" de políticos que entienden que su base de votos "depende de su capacidad de atraer inversiones privadas y reorganizar un estado que cuesta caro y presta pésimos servicios", lo que significa que no observa una tendencia creciente de políticos que "piensen en repetir una experiencia como la que se vivió hasta 2015".

Aunque le quitó peso a las posibilidades de un cambio en la economía local por la candidatura de la ex presidenta, Vasconcelos reconoce que "si las encuestas empiezan a reflejar un escenario más complicado para el Gobierno eso se va a reflejar rápidamente en los mercados financieros y esto incluye el precio del dólar. Si observan que Cristina tiene mayor posibilidad de hacer daño, el mercado lo anticipará".

Su colega Orlando Ferreres también fue escéptico respecto a tensiones que desmejoren los indicadores por la candidatura de Cristina Kirchner. "Creo que la economía va a crecer. En mayo la actividad creció 4% interanual, y en junio puede que lo haga al 5 por ciento".

Consultado sobre la posibilidad que las inversiones entren en una impasse hasta octubre, Ferreres dijo que "esa es la pregunta de Morgan Stanley –en referencia a la definición del país siga siendo periférico–. Puede ocurrir que se frene alguna pero no creo que afecte. El cambio más importantes es que el salario real está aumentando, y no veo un impacto negativo en ninguna parte"

La llegada de las inversiones es fundamental para el proceso que intenta llevar adelante Cambiemos. Junto a la obra pública se presentan como los pilares de un modelo que, hasta ahora, muestra pocos brotes verdes.

Por lo menos así lo entiende el ex titular del Banco Central Mario Blejer quien, desde España, le dijo a El Cronista que la elección de octubre "se convirtió en algo central desde el punto de vista económico. Si no hay una definición clara va a ser difícil traer la inversión que hace falta", para el ex asesor de Scioli la posibilidad del Gobierno "queda abierta si se reduce el flujo de inversiones" pero si la ex presidente queda afuera del Senado "la inversión va a ser altísima. Hablé mucho con inversionistas y la idea de la gran mayoría es esperar hasta octubre para empezar a tomar definiciones".

En la misma línea, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx reconoció que este escenario "va a traer un poco más de tensión durante varios meses. Mientras tanto hay varios inversiones y compras de activos que van a quedar demoradas".

Aldo Abram retomó la definición de Morgan Stanley y señaló que la candidatura de Cristina genera "incertidumbre negativa es de corto plazo que pueda volver a la Argentina el pasado K, es un factor que genera una mayor percepción de riesgo. Pero para el mediano y largo y plazo es un signo de interrogación que dependerá del resultado". Para el especialista, que entiende que está "sobrestimado" del voto de CFK, "los argentinos vamos a decidir en octubre si, como dice el comunicado del MSCI que señalan los fondos de inversión, seguimos siendo un país de frontera".