Antes que Cristina, al establishment le preocupan la rentabilidad y la falta de medidas para reactivar

La política incide en las decisiones de inversión de las empresas, pero no es determinante. La marcha de la economía y las reformas que encare el Gobierno en los años que le quedan de gestión son mucho más importantes a la hora de evaluar la puesta en marcha de un nuevo proyecto. De esta manera, la decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de postularse como candidata a senadora por el frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires generó ruido en el mundo empresario, pero no modificará los planes de negocios que cada sector y empresa tienen hacia adelante, coincidieron varios referentes del establishment ante la consulta de El Cronista.



En definitiva, los sectores que comenzaron a ganar dinero con las políticas dispuestas por el gobierno de Mauricio Macri, como es el caso del sector agropecuario, seguirán invirtiendo, mientras que los ligados a otras actividades, como la industria, se mantendrán a la espera de que cambien las condiciones de mercado, se reactiven las ventas y mejore la competitividad.



"Lo político es importante, pero no es todo. Independientemente de cómo surja la elección, los empresarios seguirán luego con los problemas de siempre. Si ganase Cristina, le agrega un condimento de duda hacia adelante, pero a la hora de invertir, el dueño de la firma hace el cálculo de si le conviene o no", manifestó el presidente de la UIA, Miguel Acevedo.



De todas formas, reconoció que los inversores extranjeros "están viendo si este gobierno es una pausa o si se mantendrán las políticas encaradas por Macri".



Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), su presidente, Gustavo Weiss, enfatizó que "un triunfo de Cristina complica seriamente la situación desde el punto de vista de las inversiones, pero aún cuando el Gobierno ganase claramente y el resultado de la ex Presidenta sea pobre, los inversores van a tratar de seguir viendo cómo evoluciona la macro".



Para el empresario, el hecho de que la oposición se presente dividida le facilita la elección a Cambiemos, que igualmente deberá seguir lidiando con un Congreso en el que no tendrá mayoría y con el que deberá negociar cada uno de los proyectos que impulse. Weiss sostuvo que esta elección es "un plebiscito para el Gobierno". "La gran pregunta de los inversores es si esta vez va en serio o es sólo un verano en el medio de los inviernos. Hay mucha preocupación por el déficit fiscal, que el equipo económico no consigue manejar", agregó el constructor. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) evitó referencias directas a la candidatura de Cristina, aunque es vox populi su resistencia al kirchnerismo durante los doce años de gestión y su predilección por el gobierno de Macri. Consultado al respecto, el presidente de la entidad, Jaime Campos, se mostró esperanzado en que "las elecciones contribuyan a consolidar un esquema político y económico en el que se promueva la actividad privada".



"El dinero va a venir muy lentamente. Eso es independiente de si está Cristina o no. Es falso que ese es el motivo por el cual no invierten. Las empresas no estamos invirtiendo porque estamos perdiendo dinero y no vemos prospección a ganar", afirmó el dueño de TN & Platex y miembro de AEA, Teddy Karagozián. "Cristina existe por lo que el Gobierno no hizo. Y ya ganó. Va a ser senadora seguro. Por eso, el Gobierno tiene que tomar decisiones importantes, como la reforma tributaria, ahora", añadió el textil.



Por su parte, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, precisó que "nadie quiere volver al pasado" y que los resultados en el campo cuando el gobierno cambió las reglas fueron notorios.