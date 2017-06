La confesión de Randazzo y las razones de por qué no se bajó

Fue un histórico dirigente de pasado en la ex SIDE quien le aseguró a Florencio Randazzo, a través de un emisario, que Cristina Fernández de Kirchner no tenía ganas de ser candidata. Resultó "Bad information". Su ex ministro del Interior le confesó el falso pronóstico a la ex Presidenta en el reencuentro del viernes, con un final extraño por su timing. Los intendentes de Cumplir, que a horas del cierre estaban con garrocha en mano, se preguntaban con lógica: ¿Para qué fue a verla si no para acordar la bendita unidad?



Lo irónico es que fue la insistencia de Randazzo de unas PASO (con el quiebre del acto K en Caras y Caretas por el faltazo de los intendentes) lo que obligó a Cristina Kirchner a lanzar un auto-Operativo Clamor para ordenar la desbandada tropa.



La semana pasada, luego del acto cristinista de Arsenal, cuando ya se preveía inevitable una candidatura de la ex Jefa de Estado, el randazzismo más pesimista (aquel que imagina difícil una victoria) comenzó a enarbolar una justificación de consuelo para explicar la negativa del chivilcoyano fuera de su terquedad: la pelea por el tercer puesto. El poder territorial del randazzismo equivale a 643.291 electores (las 12 intendencias cuyos caciques lo apoyan); mientras que Sergio Massa retiene, post-sangría, unos 11 distritos, lo que equivale a 712.710 votantes. Una paridad de fuerzas (en los papeles) sin los cinco años de historia del Frente Renovador, sin ganarle al kirchnerismo y con un candidato por ahora mudo.



El bronce puede ser más valioso que la plata. Massa lo sabe por experiencia propia: luego de las presidenciables se autoproclamó "líder de la oposición" para ir a Davos. Hoy Daniel Scioli, que arañó la victoria, figura quinto en la lista de UC.



Pensando en 2019 esta pulseada trasciende las fronteras bonaerenses. Con futuro de armador provincial en las próximas ejecutivas, de ambos surgirá el invitado a ocupar un lugar en la mesa de la eventual Liga de Gobernadores del PJ: un asiento no reservado para una mujer y menos si se llama Cristina.