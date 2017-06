Candidaturas testimoniales y ex intendentes que quieren volver

En las intendencias, primera puerta a la que van a golpear los vecinos, a falta de marketing buenos son los árboles genealógicos. Entre los centenares de nombres de todas las boletas que compartirán cuarto oscuro en las escuelas bonaerenses el próximo 13 de agosto, no serán pocos los apellidos ya conocidos. A los jefes comunales en ejercicio que imprimirán el suyo a modo testimonial, un homenaje a aquel extraño experimento electoral de Néstor Kirchner, se suman familiares (de sangre y políticos), funcionarios actuales y pasados de los municipios; y ex alcaldes eyectados con deseos de volver.



Hay al menos cuatro intendentes que figuran en las papeletas de Unidad Ciudadana: los ultracristinistas Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada) se postularán como concejales suplentes. Lo mismo que los asumidos hace dos años Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Verónica Magario (La Matanza). La explicación: se someten a un referéndum. "Obviamente me voy a quedar como Intendenta, que quede claro, pero voy a desafiar a todo el mundo para que plebiscite mi gestión de este año y medio", justificó la matancera. En el más populoso distrito provincial (más de 1 millón de electores), habrá una doble apuesta del doble comando: Espinoza (el ex alcalde Fernando) en la boleta de diputados nacionales y Magario (cuyo apellido se especuló para suplantar a Cristina Fernández de Kirchner) en el margen derecho de la papeleta.



Uno que quiere volver es el histórico Luis Acuña (Hurlingham), derrotado en 2015 por el ahora randazzista Juan Zabaleta. Serán precandidato a concejales por el massista sello 1País.



Otro apellido que pide pista es Quindimil, legado de Manuel que gobernó ocho periodos Lanús. Ex massista hasta que asumió en la gestión de Néstor Grindetti el año pasado, su nieta Noelia encabeza la boleta de Cambiemos para el Concejo Deliberante.



En la cuarta sección electoral, que elige senadores, confrontarán dos que abandonaron una intendencia. Aldo San Pedro (ex Bragado) por Unidad Ciudadana contra el pollo randazzista de Cumplir, Ariel Franetovich (ex Chivilcoy).



En la séptima sección, desde el GEN ahora alineado en 1País, buscará una banca de senador provincial el ex intendente de Azul, Omar Duclós, actual titular del organismo provincial de control de las energéticas.



Otro que volvería, pero esta vez no por ser candidato sino al contrario, es Aníbal Reigueiro. Hace dos años juró en su sexto mandato en Presidente Perón como intendente pero pidió licencia para retener su banca de diputado provincial, mandato que vence este año.



En Morón no jugará el ex alcalde Martín Sabbatella pero sí su hermano Hernán (ergo su apellido). El frustrado candidato a intendente en 2015 (que perdió contra el ex marido de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro) buscará un asiento de concejal por Unidad Ciudadana.



Entre tantos que desean regresar al pago uno parece querer irse. Intendente desde 1992 de Florencio Varela, se postula por la tercera sección Julio Pereyra.



No es el único alcalde que figu ra en una lista a senador: por 1País Alexis Guerrera (General Pinto) figura como tercer senador de la cuarta sección; y el actual intendente de General Alvear, Alejandro Cellillo, será postulante de Cambiemos.