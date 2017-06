El Congreso que viene prepara la pelea de los que miran a 2019

Excepto quienes ocupan actualmente cargos, todos los aspirantes a disputar la Presidencia o lugares de relevancia en 2019 se anotaron para jugar en esta elección de medio término. Empezando por Cristina Fernández de Kirchner y pasando por Sergio Massa, Florencio Randazzo, Elisa Carrió y Martín Lousteau, la gran mayoría de las figuras políticas de peso nacional apuesta a integrar el Congreso desde el 10 de diciembre de este año.



Por los lugares que ocupan en las listas y la cantidad de diputados y senadores que se renuevan este año, muchos de los principales candidatos tienen una banca asegurada. Entre ellos, la primera postulante de Vamos Juntos y candidata a renovar su banca por la Ciudad, Elisa Carrió. El oficialismo proyecta una elección de alrededor de 40 puntos, lo que significaría que de su lista ingresarán seis diputados nacionales.

Siguiendo esos números, es posible prever que la acompañarán al Congreso Carmen Polledo y Fernando Iglesias, entre otros. Lo mismo pasa con la lista bonaerense de Cambiemos, en la que son alrededor de 15 los candidatos que tienen chances certeras de lograr un escaño. Por lo que es posible imaginar que desde diciembre tendrán sus lugares Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores, Guillermo Montenegro y Marcela Campagnoli, además de otros integrantes de la boleta.

El kirchnerismo también anotó a todos sus jugadores de peso, empezando por la ex presidenta. Con el escenario bonaerense dividido en tercios es difícil aventurar un resultado. A hoy, los números muestran que Cristina tiene posibilidades firmes de ingresar al Senado. Si no gana la elección, podría hacerlo al menos por la minoría, si es que –como apuesta el Gobierno– la división del peronismo termina afectando a todos los candidatos opositores. Un panorama que la ex mandataria comparte con el postulante de 1País Sergio Massa y, en menor medida, con el del Frente Justicialista Florencio Randazzo. Los votos oficialistas para el Senado se concentrarán todos en Esteban Bullrich por lo que, salvo catástrofe, el pronto ex ministro de Educación podrá ir preparando su desembarco en la Cámara alta.

Quienes acompañan a la ex presidenta en la boleta de diputados también tienen destino legislativo cierto. La economista Fernanda Vallejos; el ex titular del Conicet Roberto Salvarezza; el matancero Fernando Espinoza; la sindicalista Vanesa Siley y hasta el ex candidato presidencial Daniel Scioli pueden apostar tranquilos a que serán parte del próximo Congreso. Una elección de 30 puntos le permitiría a Unidad Ciudadana sumar entre 12 y 13 diputados.

En la Ciudad, es muy probable que tanto Daniel Filmus (que irá con las mayores chances de ganar la primaria de Unidad Porteña) como Martín Lousteau recalen en la Cámara baja.

Chances igual de promisorias enfrentan quienes competirán por bancas en el Senado en Formosa, el actual senador del PJ-Frente para la Victoria José Mayans y el radical Luis Naidenoff; en La Rioja, el ex presidente Carlos Menem y el radical y actual ministro Julio Martínez; en San Luis, el senador Adolfo Rodríguez Saá y su ex delfín Claudio Poggi; en Misiones, el ex gobernador Maurice Closs y el macrista Humberto Schiavoni; y en San Juan, el hermano del gobernador, Rubén Uñac y el peronista cambiemita Roberto Basualdo.

El panorama aparece más repartido en Santa Cruz, adonde compiten con chances las listas del cambiemita Eduardo Costa, el kirchnerista Pablo González y el díscolo y ex gobernador Daniel Peralta; y en Jujuy, adonde el escenario se lo disputan la kirchnerista Liliana Fellner, el justicialista Guillermo Snopek y el radical y actual ministro de Salud provincial, Mario Fiad.