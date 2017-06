Cambiemos busca reemplazos para los funcionarios que disputarán la elección

Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta tienen por delante la tarea de encontrar reemplazantes a los puestos que, con seguridad, consideran que dejarán vacantes sus funcionarios investidos candidatos. Por ello evalúan la mejor manera de llevar adelante la transición. Renunciar, pedir licencia, o buscar una "salida elegante" son opciones que barajan con los funcionarios ya lanzados a hacer campaña. En el tablero no se descarta achicar o subsumir áreas.



Del gabinete nacional, se sabe que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, será reemplazado a la brevedad por Alejandro Finocchiaro. El otro ministro en salida, el radical riojano Julio César Martínez, podría ceder su sillón en Defensa a su colega radical Oscar Aguad, cuya cartera, Comunicaciones, podría insertarse bajo las alas del ministro de Modernización, Andrés Ibarra.



A la par que Guillermo Montenegro retira sus pertenencias de la embajada en Uruguay, hará falta encontrar un reemplazante para Gladys González, titular de la Acumar. Para diciembre, deberá asumir un nuevo director en el Ente Binacional Yacyretá (EBY), que dejará el candidato a senador por Misiones Humberto Schiavoni. Y en el Plan Belgrano, que conduce el cabeza de lista en Tucumán, José Cano, ocurrirá algo similar.



El Ministerio más menguado será Interior: Rogelio Frigerio ya no contará con Aída Ayala, secretaria de Asuntos Municipales y candidata en Chaco. En su lugar, se habla del tucumano Domingo Amaya, actual secretario de Vivienda. Es una incógnita el futuro de las subsecretarías de Gestión Municipal y de Asuntos Electorales, que dejan Lucas Delfino y el renunciante Ezequiel Fernández Langan, candidatos a concejal en Hurlingham y a diputado nacional en Provincia, respectivamente.



La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, preservó a sus ministros del juego electoral. Por ello, las listas llevan funcionarios de menor jerarquía, seleccionados por su jefe de Gabinete, Federico Salvai. La directora provincial de Gestión y Programación Municipal, Gabriela Bezana; el subsecretario de Seguridad, Matías Ranzzini, y Luis Ignacio Cabrera, secretario de Comunicación, serán candidatos a diputados provinciales; el periodista Franco Bagnato, titular de Radio Provincia; Noelia Ruiz, mano derecha de Salvai en la Jefatura de Gabinete, y Aldana Ahumada, del Ministerio de Infraestructura, buscan entrar al Senado provincial.



También dejarán sus puestos para ser concejales el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, en San Fernando; el lomense Gabriel Mércuri, subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario; el moronense Leandro Ugartemendia, secretario de Planificación Estratégica; Gabriel Kunz, director de Deportes, para asomar en Berazategui, y el actual director de Juventud, Alberto Czernikowski, en Malvinas Argentinas.



En la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta analiza desmembrar el ministerio de Modernización tras la salida de su titular y primer candidato a la Legislatura, Andy Freire. En esas condiciones, la candidatura de Freire no es un premio. Más bien un castigo.



Larreta perderá al actual secretario de Tercera Edad, Claudio Romero, y evalúa en su lugar a Sergio Constantino. Se desconoce a los reemplazantes de Paola Michielotto, titular del Ente de la Ciudad, y del radical Leandro Halperín, subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad, que migró a las filas de Martín Lousteau y quien ya presentó su renuncia.