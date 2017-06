Un portazo para Massa en Provincia

El mapa radical contra las críticas

Manes y Zuvic: dos menos en Cambiemos

Al revés de lo que se preveía, Sergio Massa tuvo más problemas en Buenos Aires que en Capital para cerrar con Libres del Sur. Jorge ‘Huevo’ Ceballos rechazó el octavo lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales (algunos hablaban del decimotercer puesto) y el movimiento político que comparte con Victoria Donda dio un portazo el sábado a la medianoche. Alegaron que no se respetaron los acuerdos previos ni hubo equidad mientras el massismo planteaba que Ceballos tendría asegurada la entrada al Congreso nacional. Las matemáticas ponen en duda el argumento: para que Ceballos fuera electo diputado nacional el frente 1País, necesitaría, por lo menos, 25% de los votos, algo que ninguna fuerza tiene garantizado hasta el momento. Héctor Tumini se quejó por Twitter y anunció el alejamiento porque "si no se respeta la representación de cada uno, no hay proyecto común". Donda planteó que "desde Libres del Sur seguimos pensando que la herramienta de representación que la sociedad necesita sólo se construye con actitud y equidad, y desde la construcción del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires no se manifestaron ninguna de esas dos características". Por eso ayer, en La Matanza, Sergio Massa se presentó como candidato a senador junto a Margarita Stolbizer pero sin Libres del Sur. En la actividad contra la inseguridad sí estuvieron Felipe Solá (primero en la lista de diputados nacionales) y el precandidato Daniel Arroyo, entre otros.El fin de semana en las redes sociales hubo críticas a la foto de Cambiemos en Buenos Aires donde entre los principales candidatos de Buenos Aires no había ningún radical. A las críticas habituales en el centenario partido sobre si la Coalición Cívica de Elisa Carrió fue más premiada (y si es más escuchada), le respondió el presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral, con un mapa de candidatos. "Vamos a consolidar el cambio en todo el país. Radicales lideran la propuesta de @Cambiemos en la mayoría de las provincias argentinas" escribió. La imagen que subió ratifica su entusiasmo porque se ven sin números 1 de la UCR unos pocos distritos: Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, San Juan, Catamarca, Tierra del Fuego. El mapa no muestra el descontento con el armado nacional. En Santa Fe precisamente habrá primarias en Cambiemos: el secretario de Políticas Universitarias y ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albord Cantard, encabeza la lista que bendijo el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Corral mientras que Jorge Boasso, concejal rosarino y ex compañero de fórmula de Miguel Del Sel en 2015 se anotó para darles competencia. En Córdoba finalmente se selló la pax. Diego Mestre quedó como quinto precandidato a diputado pero dijo, resignado después de ubicar a dos mujeres en lugares de mayor expectativa: "Me debo a mi partido, la UCR y al espacio Cambiemos. Aceptar este lugar, no es un gesto de grandeza; sino de humildad. En Santa Fe, además, se anotó un hijo del fallecido campeón mundial de boxeo Carlos Monzón y la mediática Amalia Granata por un espacio del massismo.La Coalición Cívica tiene lugares expectantes en Buenos Aires (Héctor ‘Toty’ Flores en el segundo lugar y Marcela Campagnoli en el cuarto); Capital (Juan Manuel López y Paula Oliveto para diputados y 50% de los legisladores de la ciudad con chances de entrar) y Santa Fe (Lucila Lehman en el tercer lugar). No son los únicos, además de que Fernando Sánchez, un ‘lilito’ 100%, pasa a cumplir funciones bajo el ala de Marcos Peña con grandes elogios en su haber. Sin embargo, Carrió no anotó a la diputada por el Parlasur, Mariana Zuvic. Explicaron que decidió junto a la Coalición Cívica ARI no participar en la contienda y dedicarse a la construcción política partidaria. Además acompañará a Elisa Carrió y a los candidatos de su partido y Cambiemos durante la campaña. Su marido, el empresario Eduardo Costa, sí será precandidato: 1 en la lista santacruceña para el Congreso nacional. El otro que no será candidato, en su caso porque no aceptó la oferta, es el neurólogo Facundo Manes. Después de rechazar el segundo lugar en la lista de diputados, explicó en público lo que le dijo en privado a María Eugenia Vidal: que no están dadas las condiciones y que hay que trabajar por el desarrollo y la igualdad social porque "las grietas quizás puedan ser útiles para el marketing político, inclusive puedan ayudar a ganar alguna elección, pero estoy seguro de que no son el camino para lograr la Argentina de paz y prosperidad para todos que soñamos".