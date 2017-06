Aseguran que condenarán a Lula a 22 años de prisión

En los próximos días, el juez Sergio Fernandes Moro anunciará una sentencia de condena a prisión para el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informó la revista brasileña IstoÉ, bajo cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero por el caso del "departamento de Guarujá", en San Pablo.



El actual precandidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores es acusado de haber recibido ese tríplex de la constructora OAS a cambio de beneficios que la compañía obtuvo durante su gestión como mandatario.



Según el Ministerio Público Federal, Lula fue beneficiado con al menos 87,6 millones de reales de OAS, de los cuales 3,7 millones fueron usados por Lula para el apartamento de tres pisos.



OAS es una de las constructoras implicadas en el escándalo de corrupción descubierto en el seno de la empresa estatal Petrobras.



La revista consigna que el ex presidente será condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero y a 12 por corrupción pasiva. Agrega que en el cronograma de Moro, sólo una instancia separa el anuncio de la condena a Lula, y es la definición de la pena a ser aplicada al ex ministro Antonio Palocci, actualmente preso.



El 10 de mayo, Lula declaró ante Moro por más de cuatro horas en las que respondió sobre el supuesto pago de coima que habría recibido; esa sentencia debería conocerse en un plazo de 45 a 60 días.



El expediente del "departamento de Guarujá" es uno de los cinco procesos que hasta el momento pesan contra Lula por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.