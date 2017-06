Cambiemos intentará vincular a CFK con "el pasado que quiere volver"

Por TV y sin la presión de esperar hasta último minuto ni especular con candidaturas ajenas. Así vivieron en el Gobierno el súper sábado que dejó como principal título la precandidatura de Cristina Fernández de Kirchner para una senaduría en la provincia de Buenos Aires, y las confirmaciones de Sergio Massa y Florencio Randazzo, aspirantes también a ocupar un cargo en la Cámara Alta.



En Casa Rosada esperaban que Cristina compitiera, al igual que Massa y Randazzo, y que lo hicieran separados, sin armar un frente de unidad. Era el escenario deseado y calculado desde el martes pasado, cuando la ex presidenta lanzó en Arsenal el frente Unidad Ciudadana. "Ese día, al instalarse Cristina, se volvió a plantar en la agenda todo lo que representó el kirchnerismo, y aquellos que se habían olvidado de la herencia recibida, volvieron a tener latente esa imagen del pasado al que no quieren volver", aseguran fuentes ejecutivas.



Quizás a partir de esa línea se traduzca el último mensaje de Jaime Durán Barba, quien en una entrevista con el diario Perfil declaró: "Cristina es temible". La referencia del influyente asesor no aludía sólo a lo competitiva que puede ser la ex jefa de Estado en una elección legislativa, sino a que su regreso a la escena política, para muchos votantes, puede generar "temor". Incluso en la previa del cierre de listas, Durán Barba había relativizado la demora en la oficialización del resto de las fórmulas. "Es su problema. Vamos a ganar en Ciudad y en Provincia", lanzó en una breve charla con el canal América.



La estrategia, así, continúa siendo la de polarizar con CFK, pero la diferencia respecto a hace unas semanas, es que la ex presidenta efectivizó su intención de conseguir una banca en el Senado. A partir de ahora, en el macrismo ajustarán la mira hacia Cristina, insistirán en el mensaje de "no volver atrás" y convocarán a combatir "las mafias" en la provincia de Buenos Aires.



La lista bonaerense, aseguran en el PRO, tuvo que ver con esa búsqueda. A Bullrich se lo eligió por su condición de "ministro responsable", que refleja los valores esenciales del partido. A Gladys González, segunda en la nómina para la Cámara Alta, se le valoró su gestión como interventora en el SOMU, desde donde se encarceló al sindicalista Omar "Caballo" Suárez. En el caso de los diputados, con la extrapartidaria Graciela Ocaña como líder de la boleta, se contempló además de su buena imagen electoral, su perfil "valiente" en la lucha contra la corrupción. De Héctor "Toty" Flores, segundo en la lista, se tuvo en cuenta su conocimiento del conurbano, y de Guillermo Montenegro, tercero en la nómina, su pasado como funcionario porteño combatiendo contra la inseguridad.



Tras un fin de semana silencioso, focalizado desde lo comunicacional en anuncios de gestión, a partir de hoy se comenzarán a escuchar voces de la primera línea de Gobierno haciendo un balance de las listas, y pensando en lo que viene. El jefe de Gabinete Marcos Peña será el principal orador en los medios, aunque se repetirá la idea de priorizar el día a día y el trabajo de cada área, por encima de lo electoral.



Otro apuesta importante de Cambiemos se da en las provincias. Como pasó con Bullrich, La Rioja, por caso, obligará a sacrificar al ministro de Defensa, Julio Martínez, que competirá por una banca de senador contra, por ejemplo, el ex presidente Carlos Menem. En Córdoba, encabezará la lista Héctor Baldassi, que buscará renovar su mandato como diputado, mientras que en Santa Fe habrá PASO entre candidatos radicales: Albor Cantard y Jorge Boassi,