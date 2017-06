Trump acusa a Obama por el caso de espionaje ruso

El presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó sus ataques contra su predecesor, Barack Obama, quien supuestamente fue informado el año pasado sobre la injerencia de Rusia en las presidenciales y a quien le reprocha no haber actuado.



"Es algo increíble. Si tenía la información, ¿por qué no hicieron nada? Tendría que haber hecho algo", afirmó en el programa "Fox and Friends".



Según publicó el viernes el diario The Washington Post, la CIA advirtió a Obama en agosto de 2016 sobre ataques cibernéticos contra el Partido Demócrata ordenados por el mandatario ruso, Vladimir Putin, con el fin de perjudicar a su candidata, Hillary Clinton, y ayudar a Trump a imponerse en los comicios de noviembre.



"Ya que la administración Obama fue avisada mucho antes de las elecciones de 2016 sobre la injerencia rusa, ¿por qué no hubo acciones? Céntrense en ellos, no en Trump", escribió en Twitter.



El mandatario no reconoce las conclusiones publicadas en octubre y enero por las agencias de inteligencia sobre el involucramiento de Rusia en la campaña estadounidense, bajo la batuta de Putin, mediante ataques informáticos.



Algunos congresistas demó cratas también criticaron la inacción de Obama frente a Moscú.



"Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el gobierno tendría que haber intervenido más, actuar para disuadir y sancionar a Rusia más pronto, porque es un error grave", declaró.