"No ingresar a emergentes es un escalón más alto del tipo de cambio"

Esta semana, El Cronista conversó con Agustín Arreguy, Operador de la sociedad de bolsa cordobesa Dracma SA quien, en su paso por Buenos Aires, hizo un análisis de la actualidad y coyuntura local en materia financiera y bursátil.



–Con el debate del carry trade en la mesa, ¿creen que las Lebacs siguen siendo una buena alternativa para los inversores?

–Sí, efectivamente, las Lebacs siguen siendo una alternativa válida para el posicionamiento en pesos. Incluso aún con un incremento en la volatilidad del tipo de cambio. Van a dejar de ser una alternativa recién cuando el BCRA comience con su proceso de bajar las tasas. Allí se tendrá que evaluar pasarse a tramos más largos u otros activos como los bonos emitidos de política monetaria a tres años. En términos de pesos, las Lebacs son la alternativa numero uno.



–¿Qué riesgos externos ven que puedan afectar al mercado local?

–Primero, Brasil. De hecho hemos visto las reacciones en el tipo de cambio local a raíz de los problemas políticos en Brasil. Es decir, Argentina suele importar problemas que vengan de Brasil y nos afectan directamente. Un poco más lejos, vemos a Wall Street como un riesgo ya que los índices americanos no han parado de subir y los precios de las acciones están ya muy infladas. Un ajuste en ese mercado sin duda que nos puede terminar influyendo. Finalmente, vemos a los riesgos geopolíticos como los conflictos bélicos internacionales entre Corea, EE.UU. y Rusia, variables que todos los mercados suelen seguir de cerca.



–¿Cómo cubrirse en época electoral?

–Para cubrirse ante el riesgo cambiario, los posicionamientos en moneda dura siempre terminan siendo un refugio. Desde Dracma hemos estado bajando posicionamiento en pesos y pasado a dólares aunque sólo en niveles debajo de 16 pesos. Ahora bien, en estos valores no estamos arbitrando posiciones, es decir, ni vendiendo pesos para pasar a dólares ni vendiendo dólares para pasar a pesos y hacer Lebacs. Estamos en un punto del tipo de cambio en que no estamos arbitrando y la parte en pesos nos mantenemos en pesos con Lebacs y en dólares buscamos emisiones nuevas en dólares.



–¿Como ven la no inclusión de emergentes para el mercado local?

–Creemos que va a ser una corrección y que luego el mercado va a salir positivo. El fondo que apostó al evento ya salió antes de la noticia porque ya había hecho la diferencia. Las manos grandes que podrían haber tomado ganancia por el ingreso a emergente salieron antes. Las bajas se dieron principalmente por inversores pequeños y retail. No vemos que grandes fondos estén cambiando su view sobre Argentina. Los bonos mantienen su potencial porque la estructura de tasas mundial no va a cambiar y Argentina va a seguir siendo apetitosa por tasa en dólares y vamos a seguir teniendo un flujo interesante.



–¿Qué secuela ven que pueda quedar?

–La secuela que nos va a quedar en el mediano plazo es un tipo de cambio más alto. Si antes estaba a 15.50-16.50, ahora vamos a estar entre 16 y 17.



–¿Qué opinan de la emisión del bono a 100 años?

–Nos gustan los bonos argentinos y el hecho de haber emitido a 100 años fue una sorpresa para el mercado. El bono a 100 años puede generar una compresión de spreads de 100 bp. Se ha criticado al gobierno de que no aprendimos nada de salir a emitir luego de que hace un año estábamos en default. Sin embargo, el que no aprendió es Wall Street que le sigue prestando a Argentina.