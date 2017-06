Ven dólar sin sobresaltos pero poca inversión hasta que pase la elección

A partir del cierre de listas del sábado pasado, Argentina está definitivamente sumergida en la batalla electoral que el mercado seguirá de cerca. Para ilustrar esta afirmación, basta recordar la justificación que hace menos de una semana brindó el MSCI para mantener a las acciones del país por fuera de su índice de mercados emergentes: "Todavía se debe demostrar la irreversibilidad de los cambios recientemente implementados". El Cronista consultó a economistas sobre qué tanta volatilidad financiera pueden generar los próximos comicios.



Miguel Zielonka, director de Econviews, opinó: "En lo operativo, el resultado de la elección no va a cambiar materialmente la composición de las Cámaras, es decir, que el Gobierno seguirá precisando del consenso o la negociación para la aprobación de leyes clave, ya que no tiene mayorías. En lo estratégico, un Gobierno fortalecido con un resultado favorable recibe un espaldarazo y cosecha crédito político para reforzar una agenda de consolidación fiscal y reformas. Del mismo modo, una derrota del oficialismo puede darles menos incentivo a los gobernadores para alinearse con Balcarce 50".



El dólar suele acumular volatilidad en contextos electorales y las previsiones del último Relevamiento de Expectativas Monetarias (REM) compilado por el Banco Central calculan para fin de año un tipo de cambio a $ 17,70. Al respecto, Marina Dal Poggetto, directora de Estudio Bein & Asociados, argumentó: "El mercado cambiario está manejado por el excedente de dólares en la economía, provenientes de la forma en la que se maneja el agujero fiscal. El Tesoro sigue colocando deuda y, si bien la demanda de dólares es altísima, la oferta es todavía mayor. Creo que la presión sobre el dólar se puede manejar hasta después de las elecciones de octubre. Sin embargo, en la última parte del año, el esquema de atraso cambiario se va a volver inconsistente".



Zielonka, por su parte, estimó: "A medida que nos acerquemos a las elecciones, el dólar comenzará a moverse a una tasa de depreciación similar a la tasa de interés. En primer lugar, porque habrá más demanda de cobertura de moneda y, en segundo término, porque esperamos una baja gradual de las tasas de interés en el segundo semestre, en tándem con la desinflación".



En el mercado de acciones y bonos, los analistas esperan diferentes reacciones según se vaya perfilando el resultado electoral: "Un triunfo de Cambiemos seguramente propiciaría un escenario financiero más benigno, con compresión de los spreads de la deuda pública. En cambio, sucedería lo contrario si se le restara poder político al Gobierno y, probablemente, se ampliaría el riesgo país", comentó Federico Muñoz, titular de la consultora que lleva su nombre. Dal Poggetto coincidió: "Los flujos de capitales son los que se mueven más rápido, tanto para entrar como para salir, y ellos están diciendo que dependen de la gobernabilidad. Por lo tanto, si el Gobierno pierde, el escenario va a ser más complicado".



En las inversiones directas, el panorama ya está frenado desde hace algún tiempo. "En los últimos meses hubo fuertes ingresos de dólares financieros pero la inversión directa estuvo en volúmenes muchísimo menores. Eso va a persistir, por lo menos hasta octubre ya que hay dos razones que la frenan. Una es la cuestión política y si el Gobierno va a poder avanzar con sus reformas. La otra es el costo argentino porque la rentabilidad hoy no cubre el riesgo de hundir capital. Probablemente, las elecciones remuevan el primer factor y eso ayude a mejorar esa ecuación de rentabilidad versus riesgo", explicó Muñoz.



Miguel Zielonka compartió la visión: "Los sectores que ya vienen invirtiendo, como energía y algunos nichos de infraestructura, seguirán adelante con sus proyectos a la misma velocidad. Sin embargo, las empresas que todavía no hayan avanzado en el desembolso de fondos es muy probable que esperen unos meses más hasta saber los resultados de la elección".