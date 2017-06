Nueva licitación de Letes, por u$s 1050 millones

El Gobierno licitará esta semana Letras del Tesoro (Letes) en dólares por u$s 1050 millones y priorizará las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000, en medio de las críticas por la colocación de un bono a 100 años de plazo.



La recepción de ofertas para este instrumento pensado para los pequeños ahorristas comenzará el martes a las 10 y finalizará el día siguiente a las 15, según informó el Ministerio de Finanzas. El viernes 30 será la fecha de liquidación.



El proceso estará regido por los procedimientos aprobados en la Resolución 66-E/2017 de la cartera que conduce Luis Caputo y la suscripción se podrá realizar en pesos o en dólares y el tipo de cambio se fijará de acuerdo a la Comunicación "A" 3500 del martes, que habitualmente es menor que el dólar que se ofrece en los bancos. Por lo tanto, habrá una posibilidad de comprar más barata la divisa norteamericana.



La licitación se hará en tres etapas: se emitirán Letes a 224 días (vencen el próximo 9 de febrero) por u$s 300 millones, a 364 días (29 de junio de 2018) por u$s 450 millones y a 532 días (14 de diciembre de 2018) por u$s 300 millones.



Para participar de la licitación, se deberá indicar únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Las Letes a 224 días tendrán un precio de u$s 982,81 por cada u$s 1000 de valor nominal (VN), con una tasa nominal anual (TNA) de 2,85%, Las Letes a 365 días estarán a u$s 970,01 por cada u$s 1000 de VN (con una TNA de 3,10%) y las Letes a 532 días a u$s 952,78 por cada u$s 1000 de VN (TNA: 3,40%).



Se trata de la 12va. licitación de Letes en lo que va del año y ya están agendadas otras 11 para el segundo semestre, en un cronograma quincenal que difundió Finanzas. La primera de julio se completará entre el martes 11 y el miércoles 12.



No obstante, el bono por u$s 2750 millones que colocó a 100 años, lanzado la semana pasada, alteró el apacible clima en el que se movía Caputo con sus habituales emisiones de deuda. La colocación, que en el seno oficial leen como una "señal de confianza", causó críticas por parte de la oposición y economistas de diferentes corrientes e incluso provocó que diputados nacionales del FPV-PJ presentaran una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri y miembros del Gabinete por tomar esa deuda.



En la última licitación, a mitad de mes, se recibieron 6968 órdenes de compra de Letes por un total de u$s 3351 millones y se adjudicaron u$s 1428 millones. Además, Finanzas recibió 823 manifestaciones de interés por los nuevos Bonos del Tesoro en pesos a tasa de política monetaria por $ 65.246 millones en total y adjudicó $ 57.255 millones.



Las repetidas emisiones de estos instrumentos le sirven al oficialismo para demostrar que pequeños ahorristas y grandes inversores confían en el destino del país, mientras financia el holgado déficit fiscal.