El mundo de los negocios

Beko, marca europea líder en electrodomésticos de alta gama, presenta seis productos de lavado y cinco heladeras No Frost con tecnología de vanguardia y un alto nivel de ahorro energético. "Los productos son los más eficientes del mercado en sus respectivas categorías y llegan a la Argentina en momentos en donde el ahorro energético se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los consumidores", dijo Ezequiel Devoto, Director de Home Appliances de BGH. Más en www.bgh.com.ar.Liliana presenta la Soup Lic: sopas y mucho más. Un producto que combina las funciones Soup Cook + Licuadora, necesarias para cocinar y calentar sopas así como también, en su faceta de licuadora, crear batidos y licuados, tragos y salsas. Además, preparó un exclusivo recetario con cinco sopas crema, cuatro preparaciones rápidas con vegetales y huevos cocidos al vapor; salsa de morrones y tomates, cuatro smoothies y dos tragos con hielo triturado. Más en www.liliana.com.ar.Knorr, la marca de alimentos de la empresa Unilever, presentó un estudio que muestra que 8 de cada 10 millenials coinciden en que si bien la sopa es un plato tradicional, cuando combina colores y sabores se convierte en un plato moderno y "tiene onda". El relevamiento exhibe que la sopa es el segundo plato más consumido por los jóvenes durante el invierno.Se abre una nueva convocatoria del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO "Por las Mujeres en la Ciencia" en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El galardón busca promover Proyectos de Investigación Científicos. No solo se reconocerá la trayectoria de una investigadora de hasta 50 años de edad, sino que también premiará la formación y el desarrollo de una joven investigadora o becaria postdoctoral de hasta 35 años de edad. Bases y condiciones en www.conicet.gov.ar.Fanta se relanza con una nueva propuesta visual que incluye cambios en su logo, una botella de diseño espiralado y el sabor de siempre. Esto incluye una campaña integral que será co-creada con el público adolescente. Además, integrará en una propuesta de marca única a Fanta Zero Calorías y la hará igualmente cercana, atractiva y accesible para el consumidor, alineándose así al objetivo de Coca-Cola promover e impulsar las opciones sin azúcar.Burger King anunció la apertura de su local 100 en el país y anunció que tiene proyectado otros 13 nuevos restaurantes durante lo que resta del año, para lo cual requerirá una inversión de $ 274 millones. Hasta el momento, lleva invertidos más de $ 900 millones en el desarrollo de la marca en el país. El nuevo local está situado en el hall del ferrocarril Mitre, en el barrio de Retiro.Narvaez Superbid anuncia la realización de una mega subasta online de propiedades en simultáneo y para todo el país.Incluye 48 inmuebles en todo el país y se realizará este viernes desde la web www.narvaezbid.com.ar. ´Allí, se podrán encontrar terrenos, viviendas, departamentos, casas en barrios privados, locales, campos, oficinas y depósitos, entre otros. Dichos inmuebles están ubicados en las provincias de Salta, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, Mendoza, Santa Fe y San Luis.En el marco del programa de Uso Responsable y Seguro de la Tecnología #ElegíCuidarte, Movistar lanza Dialogando (www.dialogando.com.ar) un portal web que ofrece contenidos y la posibilidad de suscripción al envío de novedades para concientizar, informar y debatir sobre lo que ocurre alrededor de la red, los dispositivos conectados y las experiencias generadas en el contexto digital. Se trata de un portal con opiniones, argumentos y consejos acerca de asuntos relacionados con sostenibilidad, innovación, entretenimiento, identidad digital, comportamiento y seguridad.El Automóvil Club Argentino festejó el pasado 11 de junio un nuevo aniversario. La institución fue fundada en 1904 con el fin de incrementar el turismo automovilístico, peticionar la construcción de caminos, gestionar la disminución de los derechos aduaneros, construir un gran garaje con taller mecánico y mantener relaciones con instituciones similares en el orden internacional.Llega ProApp: la solución a las consultas WhatsApp. El sistema está dirigido a todos los que reciben consultas relacionadas con su trabajo o experiencia, sean profesionales, licenciados, técnicos, los que tienen una ocupación u oficio. El asesor debe registrarse con nombre de usuario, como así también sus clientes que quieren realizarle consultas. Se cobra por sesión de chat, no por pregunta, permitiendo un dialogo, hasta que cualquiera de los participantes del chat finalice la sesión, generando el cobro de la consulta automáticamente. El valor está establecido según sea día de semana o fin de semana, día o noche. Más en www.proapp.com.ar.Mel Propiedades comercializa un proyecto en Belgrano que se encuentra aún en pozo y se ubica en Ciudad de la Paz 450. El edificio de 9 pisos, contará con unidades de 3 ambientes con balcón y balcón terraza y 1 ambiente con balcón. Las unidades serán apto profesional y contarán con cocheras y bauleras y amenities como parrilla y solárium. Más en www.melpropiedades.com.ar.Este miércoles, a las 18, se llevará a cabo el evento "La evolución de la práctica jurídica". Organizado por Thomson Reuters, se desarrollará en el hotel Alvear Art y contará con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; y el responsable del Proyecto Justicia 2020, Héctor Chayer, quienes hablarán sobre la disrupción de la tecnología en el sistema judicial. También disertarán Jaime Fernández Madero, Director de Madero Consulting y Fulvio Santarelli, Director Editorial para el mercado legal de Thomson Reuters acerca del management y la gestión de los estudios jurídicos.Nina Ricci Parfums continúa innovando en el universo Les Belles de Nina y presenta las ediciones limitadas Les Gourmandises de Nina & Luna. Dos emblemáticas manzanas icónicas que debían estar juntas. Les Gourmandises de Nina asumió un matizado tono color rosa mientras que Les Gourmandises de Luna brilla en azul.Ilolay, empresa de productos lácteos perteneciente al Grupo Williner, logró una reducción significativa de costos relacionados con el uso de su flota gracias a la implementación de la solución de Fleet Management de Pointer Argentina. La empresa láctea utiliza la plataforma de gestión de activos desde 2015 y, en menos de dos años, redujo en un 30% la cantidad de vehículos livianos en uso. Además, redujo los costos por mantenimiento y desgaste sobre estos vehículos dedicados al transporte de mercadería, insumos, y traslado de fuerza de trabajo. Más en www.pointer.com.ar.Motocity introduce un novedoso concepto de mix de local a la calle y tienda on line. En el local de Av. Belgrano 800 o a través de moticity.com.ar el motociclista puede encontrar productos para todas las categorías (de motos), con toda la variedad de marcas y precios.La empresa Araucaria Energy anunció la instalación de la segunda turbina generadora de 60 MW de la central térmica San Pedro. Además, anticipó que entre fines de setiembre y los primeros días de octubre comenzarán las pruebas técnicas de la usina para poder concretar su habilitación comercial a principios de diciembre. Así lo indicó el director general de la compañía, Santiago del Sel, en una visita realizada a la obra junto el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar. Araucaria Energy tiene en marcha la instalación de cuatro nuevas usinas térmicas en la provincia de Buenos Aires que implicarán una inversión de 650 millones de dólares. Para financiar dicha inversión, emitió un bono de u$s 500 millones mediante su controlante Stoneway Capital. Por su parte, la empresa Siemens quedó a cargo de la construcción de esas centrales y de las tareas de operación y mantenimiento durante los próximos 10 años.