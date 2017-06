El perjuicio de una posible ida de España de Cristiano Ronaldo preocupa a La Liga

Los directivos de LaLiga (se escribe así) de España cruzan los dedos para que Cristiano Ronaldo no se vaya de Real Madrid y abandone la competición, ya que estiman que caería el valor del torneo en el mercado mundial, cuando a partir de 2018 tengan que renovar los derechos de televisión tanto nacionales como internacionales, por los que ahora recaudan unos 1663 millones de euros anuales.



En el ente estiman que además de Real Madrid y Barcelona, también Leo Messi y Cristiano Ronaldo son importantes productos de "exportación", aunque con más tirón mediático el portugués en zonas estratégicas como Asia, según releva el diario El Confidencial.



"Nosotros, como Liga, apostamos por que en cuatro años estos importes de 1663 millones anuales que ingresamos por la TV se conviertan en 2300 millones de euros", indicó el titular de LaLiga Javier Tebas en 2015, cuando anunció la venta de los derechos de 2016 a 2019. "Cuando vas a Asia te enseñan las audiencias, y si no cuidas ese mercado no puedes mejorar los contratos", afirmó en aquel momento, y que se vaya el jugador más mediático en esa región es "no cuidar ese mercado".



En LaLiga se estima que sólo en Asia (de donde percibe en la actualidad 124 millones de euros anuales) podría desinflarse su valor cerca de un 40%. Una cifra alta, y observando un informe reciente de Nielsen sobre el impacto de Cristiano y el Real Madrid en el extranjero se comprenden mejor esos temores de perder a la estrella.



De acuerdo a este estudio, al que ha tenido acceso El Confidencial, coinciden las tendencias de influencia en los mercados, del futbolista y el club, en la relación de seguidores y audiencia que ambos poseen en España y en el extranjero. La firma estadounidense establece que más de un 90% de los seguidores en las redes sociales de Ronaldo proceden de fuera de España, siendo el primer país Indonesia, con casi un 9% del total (más de 6 millones de personas). En cuanto al "Merengue", según datos de 2014-15, la audiencia total acumulada fue de 507 millones de espectadores, con el 20% de España, el 9,1% de China, el 6,7% de Italia, el 5% de Indonesia.



Sobre los seguidores fuera de España (representa el 3% de aficionados en total), el informe señala que el primer país en número es China (128 millones con un 24%), seguido de Indonesia (52 millones y un 10% del total). Conocedor de este interés, el jugador vendió sus derechos de imagen para ese continente a Peter Lim en 2015. El magnate chino posee el 50% del total (la otra mitad es del Madrid) hasta 2021.



El año que viene LaLiga volverá de nuevo a subastar su campeonato y desea contar con uno de los productos estrella para acercarse a los 2300 millones de euros que espera recaudar cada año, y sería complejo sin CR7.



Su posible regreso a Inglaterra (ya jugó en Manchester United) reforzaría al gran "enemigo" televisivo, que ya obtiene 2000 millones anuales por la venta de sus derechos de televisión (y aumentará desde 2019 tras multiplicar por 12 el acuerdo que tenían con China, de donde ingresarán unos 650 millones por tres temporadas) y supondría un elemento atractivo menos para competir no sólo con la Premier, también con la NBA, la Fórmula 1 o cualquier otro deporte que supone una competencia directa con el ocio deportivo por televisión de la audiencia global.