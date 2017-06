La FIFA no consigue más patrocinios para el Mundial

A un año de la nueva Copa del Mundo, la FIFA se encuentra con la peor imagen en décadas, "manchada" por los casos de corrupción de sus altos directivos y delegaciones, por lo que ya está comenzando a tener problemas para encontrar patrocinadores.

La FIFA no ha tenido problemas para encontrar patrocinadores rusos obviamente, como el banco Alfa-Bank, o la gasífera Gazprom, sin embargo, la Federación no encuentra más anunciantes globales como Coca Cola o Adidas.

De acuerdo con The Economist, la FIFA solo tiene contratos con 10 patrocinadores, en comparación con los 20 anunciantes que tenía un año antes del Mundial de Brasil.

Factores como la corrupción y la lenta construcción de los estadios en Rusia, así como escándalos de explotación laboral, hacen que las multinacionales se resistan a respaldar esta edición debido a los riesgos que conlleva para su reputación.

Algunos de los grandes contratos que tenía la FIFA, como Sony o Fly Emirates expiraron en 2014 y más allá del mencionado banco, el último contrato con una marca global fue con la compañía de electrónica china Hisense.