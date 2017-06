El síndrome Maradona conmueve a River Plate

El 25 de junio de 1994, tras el partido que Argentina venció a Nigeria (2-1) en el Mundial de EE.UU., una fotografía dio varias vueltas al mundo.



En ella se veía a la ignota enfermera Sue Carpenter salir junto a Diego Armando Maradona hacia la prueba de dopaje. En horas se conoció el resultado menos deseado. La muestra de orina arrojó restos de efedrina, un alcaloide de origen vegetal que disminuye el cansancio y aumenta el estado de alerta. Maradona cumplía un tratamiento nutricional, con ingesta de pastillas que incluían medicamentos y vitaminas. En un proceso ‘exprés’ con Blatter y Grondona a la cabeza, los ex popes de la FIFA hoy sospechados de corrupción, el ‘10’ fue expulsado del mundial sin ejercer el menor atisbo de defensa. "Esto me duele mucho, porque me cortan las piernas" dijo para resumir aquel desgraciado momento. La efedrina y otros estimulantes como la cafeína, en dosis bajas, dejaron de considerarse dopaje desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Sin embargo, hasta ahora la FIFA no ha dado una declaración de exculpación.



El viernes pasado, el DT de River Plate, Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa declaró estar "sorprendido" y "conmocionado" por los positivos de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada en las pruebas antidopaje de partidos de la Copa Libertadores, aludiendo a un ‘error’.



A su vez, el médico Pedro Hansing sostuvo: "No hubo intención de tener ninguna ventaja deportiva. La sustancia es un diurético. No lo tenemos y no lo manejamos habitualmente en nuestra batería de medicamentos.



Vamos hacer un relevamiento interno de todos los medicamentos y suplementos de los jugadores para entender la situación y encontrar la fuente de contaminación".



Una hipótesis indica que serían varios los jugadores de River afectados por una supuesta contaminación de los suplementos alimenticios.



Desde el 26 de noviembre de 2015, la confederación sudamericana de fútbol (Conmebol), cuenta con un Reglamento Antidopaje para "la defensa y preservación del espíritu de ética deportiva y de igualdad de oportunidades en todas y cada una de sus competiciones".





Las asociaciones nacionales, a través de las ONAD (Organización Nacional Antidopaje) designadas en cada país, son parte esencial de la estructura antidopaje. El análisis de las muestras debe hacerse en laboratorios acreditados o autorizados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El Código Disciplinario de la Conmebol prevé que cualquier infracción a las normas antidopaje será pasible de una suspensión de 2 años (1ª infracción) o de por vida (2ª infracción). Las sanciones podrán reducirse cuando el jugador pruebe cómo ingresó a su organismo la sustancia o método prohibidos (según el listado de la AMA) y que su intención no fue mejorar el rendimiento deportivo. En este supuesto, la sanción se reduce a 1 año de suspensión (1ª infracción), a 2 años (2ª ) y de por vida (3ª ), Art. 27 C.D. En circunstancias específicas o excepcionales sin que medie culpa ni negligencia significativas del jugador, la sanción de por vida podrá reducirse a 8 años. Entre las causales atenuantes figuran: (i) Un resultado positivo por un error en el etiquetado, (ii) una contaminación de los suplementos nutricionales o de vitaminas, (iii) la administración de una sustancia prohibida por parte del médico o del entrenador sin haberse informado al jugador. Una sustancia prohibida en combinación con un diurético o agente que enmascara (elimina), será considerado como un Resultado de Análisis Anormal (RAA) salvo si demuestra la autorización de uso terapéutico (AUT). Ya en noviembre de 2015, la AMA mediante un comunicado había advertido a la Argentina que estaba utilizando un laboratorio no acreditado según las normas del Código Mundial. Por entonces la AFA acordó enviar las muestras al Laboratorio de Control al Dopaje de Coldeportes de Colombia. El ex capitán de Vélez Sarsfield y la Selección paraguaya, José Luis Chilavert adelantó a Radio Mitre que Guarani, el próximo rival de River en la Copa Libertadores, pedirá que se lo excluya de la competencia y denunció: "Hoy en día quieren tapar el dóping, están matando al fútbol. No puede justificarse el uso de diuréticos porque todos sabemos que están prohibidos". El profesor español José Luis Pérez Triviño plantea "el dilema del prisionero", donde se muestra la necesidad de cooperación entre deportistas, ante la opción de doparse o no doparse. Si A decidiera no doparse con la esperanza que B hiciere lo mismo, se obtendría el mejor resultado colectivo (3,3). Pero si B decidiera doparse, A obtendría la peor recompensa (B4 y A1). Y concluye: "Tomar sustancias es una decisión del deportista como cualquier otra estrategia, dieta o sistema de entrenamiento destinados a mejorar sus resultados".