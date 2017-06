A ocho años de su muerte, Michael Jackson sigue batiendo récords

Ayer se cumplieron 8 años de la muerte del "Rey del Pop" y una de las más grandes estrellas de la música mundial en todos los niveles, sobre todo en lo que tiene que ver con la "industria".



Es que a pesar de su desaparición, el artista sigue generando cientos de millones de dólares al año, mucho más que algunos de las figuras del momento.



De acuerdo a la revista Forbes, Jackson encabezó el año pasado la lista de los artistas fallecidos que generan mayor cantidad de dinero, alcanzando la tremenda suma de u$s 825 millones. La cifra se consiguió en su momento gracias también a los u$s 115 millones que pagó Sony Music en marzo de 2016 al comprar la parte que la familia del cantante aún tenía en el sello Sony/ATV.



Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 3 millones de seguidores, Michael sigue siendo uno de los artistas más escuchados. Se estima que los países con mayor audiencia de su música son Estados Unidos, Reino Unido, México, Brasil y Alemania. Además, en la plataforma, que ayer le realizó un homenaje, se encuentran casi 40 millones de playlists relacionadas.



El Top 10 de sus canciones más escuchadas está encabezado por "Billie Jean", considerada como una de las mejores canciones de todos los tiempos. La siguen "Beat It", "Black or White"; "Love Never Felt So Good"; "Don’t Stop Till You Get Enough"; "Thriller"; "Man In The Mirror"; "The Way You Make Me Feel", "P.Y.T"; y "Smooth Criminal".



En febrero de este año, el mítico disco "Thriller" logró un nuevo récord al certificarse que vendió 33 millones de copias en Estados Unidos desde que fue publicado en 1982, es decir 33 veces Disco de Platino en los EE.UU, lo que significa que es el más vendido en la historia.



Los representantes de Sony y de Michael Jackson Jackson aseguran que "Thriller" vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo. La Asociación de la Industria de la Grabación hizo el anunció un año después de empezar a ser divulgado online.



Según Wikipedia, es el artista musical más premiado de la historia, con más de 735 premios, incluyendo 13 Grammys. Es el artista con mayor participación activa en campañas benéficas de la historia con más de u$s 500 millones repartidos entre 39 organizaciones caritativas. Tiene más temas en el puesto No. 1 en Estados Unidos que nadie, con 13 sencillos. Es el primer y único artista en lograr números 1 en las décadas de 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. Es el artista con más álbumes en el Nº1 con 17. Obviamente es el más rico de la historia con más de u$s 7250 millones (en el momento de su muerte tenía u$s 2500 millones, igualmente ya era el artista más rico, pero posteriormente sus ventas se incrementaron un 125%). Además es el artista, vivo o muerto, mejor pagado de la historia de la música: entre 1979 al 1990 con 32% por disco; entre 1991 al 2009 entre 30% al 38% por disco y desde 2010 entre el 50% hasta el 90% por disco y por cada proyecto.