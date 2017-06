Biblioteca empresaria

* Presidente del Comité Editorial: Ricardo J.M. Pahlen Acuña y Dirección General: Ana María Campo - THOMSON REUTERS - LA LEY

La Revista ENFOQUES que ha renovado su equipo editorial en su N° 5 del mes de mayo brinda como es habitual contenidos atractivos y de ágil lectura sobre las novedades de la profesión en temas de Contabilidad, Auditoría, Finanzas Corporativas, Management y Corporate Governance.En este mes de mayo se presentan temas en Contabilidad y Auditoría como "Información contable y credibilidad" (Pahlen Acuña y Ocampo); "El estado de flujos de efectivo no es tan fácil como parece (Pérez Rodriguez); "Informes de los órganos de control externo" (Permuy); "Consolidación de estados financieros según NIFF y NCPA" (Castro); en Enfoques de Management el tema desarrollado es "El cambio no alcanza, tu organización requiere transformación" (Bossi); en Enfoques de Gestión y Costos el tema desarrollado es "'¿Sirve el presupuesto en la empresa actual?" (Smolje); en Enfoques de Finanzas Corporativas, se desarrollan: "Análisis de las cuentas por cobrar y de los pasivos operativos" (Tapia y Aire) y Análisis de temas financieros y su contexto" (Di Ranni), para finalizar en Enfoques de Corporate Governance con el tema "El debate sobre - Compliance - y la responsabilidad penal de las personas jurídicas".Es importante recordar que los contenidos de esta publicación se accede descargándola en sus dispositivos, facilitando la búsqueda de contenidos y encontrando el historial de todos los números publicados (CHEKPOINT).Cuando se menciona la frase "comercio exterior" se la asocia a la exportación e importación, "aquien vender, a quien comprar, donde y como hacerlo" seguido por lo del ingreso o egreso de divisas (gestión bancaria), es decri que aparece íntimamente vinculado a una cuestión comercial y económica . financiera, lo cual no de ja de ser verdad.El autor sostiene que existe otra verdad y que fue ignorada durante mucho tiempo y que hoy ha alcanzado niveles de importancia que pueden provocar la caída del negocio y hasta la pérdida de mercados. Sobre este punto, en la obra se hace referencia a todo lo que acontece después de concretada la venta, o compra y es la gestión para posicionar el bien transado en el lugar estipulado, en los tiempos pactados, a un costo competitivo y con su calidad intacta.Han cambiado las formas, los protagonistas, las acciones, los lugares y hasta los tiempos exigidos para cumplimentar la excelencia del movimiento de las cargas, lo cual el autor expone como debe realizarse, resaltando las acciones reales y concretas para adaptarse a esta etapa de transformaciones.El universo de las profesiones que componen el mundo de las Ciencias Económicas requiere de un lenguaje y de pensamiento claro, especialmente frente a temas referidos al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, cuya entrada en vigencia ocurrió el 1 de agosto de 2015.La nueva normativa expone un decidido cambio del pensamiento jurídico argentino, donde se conjugan dos conceptos propios de las ciencias de la administración, empresa y organización.Los autores plantean con gran habilidad diversos temas que recoge este nuevo Derecho privado, frente a la realidad empresaria.Esta Colección de Contenidos Jurídicos se presenta en un marco de profunda renovación del pensamiento jurídico argentino, ya que la vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, no permite mantenerse ajenos a tanta innovación que, de diferentes modos, alcanza a la vida empresaria.Es por ello que a través de una sucesión de volúmenes, se irán desarrollando los diferentes temas, ya que la reforma no solo alcanza a los contenidos codificados, sino también a las hasta entonces llamadas sociedades comerciales, ahora sociedades según, la Ley General de Sociedades, denominación que vino a reemplazar la anterior Ley de Sociedades Comerciales.En esta obra se abordan algunas cuestiones que pueden presentarse en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales (de las personas humanas) del per{iodo fiscal 2016 a raíz del blanqueo establecido a través de la Ley 27.260 y se efectúa un repaso de la forma de valuación de algunos bienes en ambos impuestos para las personas humanas.Entre los temas analizados, se encuentran las implicancias del blanqueo en la justificación patrimonial efectuada a los fines de la declaración jurada del impuesto a las ganancias de las personas humanas, el tratamiento de rentas obtenidas con posterioridad a la fecha de preexistencia en dicho gravamen y la valuación de los bienes exteriorizados, tanto en el citado impuesto como sobre los bienes personales.La obra adicionalmente, sintetiza los efectos del blanqueo para las sociedades de capital en el impuesto a las ganancias y los impactos que puede tener en el impuesto a la ganancia mínima presunta.Una obra de especial interés para la liquidación en un período fiscal especial, por los efectos que genera en aquellos sujetos que hayan adherido a la Ley 27.260, respecto de su correcta valuación y determinación del impuesto.Esta obra aborda tres fenómenos íntimamente relacionados entre sí, cuya confluencia en los últimos años explica el seguimiento de un nuevo orden de tributación internacional, el primero referido a la estrecha interrelación entre la cooperación internacional sobre la financiación para el desarrollo y la cooperación internacional, el segundo aborda la explosión de la cooperación tributaria internacional en los últimos años y la importancia de fortalecer los sistemas y las administraciones tributarias con el objetivo de incrementar el financiamiento necesario para lograr el desarrollo sostenible de los Estados y por último el fenómeno ligado al surgimiento de un renovado orden de tributación internacional a partir del Proyecto BEPS de la OCDE/G20 se refiere a la inauguración de una nueva concepción del derecho internacional tributario, el "derecho trasnacional tributario", el cual propone una profunda reelaboración del sistema formal de fuentes del derecho.La primera parte se analiza la estructura básica del régimen de tributación internacional y la actuación de los principales sujetos en la cooperación tributaria internacional, en una segunda parte se refiere a las medidas impulsadas por la OCDE y la Unión Europea en relación a elección de técnicas legislativas contra la elusión, para finalmente describir el nuevo enfoque BEPS. 