"Queremos dar telefonía móvil, pero las regulaciones traban"

Durante sus 17 años, Iplan se enfocó en desarrollar servicios de telecomunicaciones y de IT para empresas. Pero desde enero comenzó a apostar por clientes particulares, con oferta de Internet de fibra óptica, y –a pesar de las actuales trabas regulatorias– tienen planes de convertirse en un operador de telefonía celular. "Iplan empezó en el caos de la economía argentina, en 2000. Fue constante la cantidad de problemas económicos y eso nos dio una agilidad como compañía muy grande", explicó Damián Maldini, gerente General de la empresa. "Se hablaba de minutos y ahora de tráfico. Ya no somos un proveedor de telecomunicaciones sino de tecnología; antes brindábamos enlaces y ahora conectividad, almacenamiento, procesamiento y el know-how para administrar todo eso".



–¿Qué oportunidades ven en el negocio de clientes residenciales?

–Durante muchos años tuvimos la intención y siempre encontramos restricciones. En su momento, fue no tener contenidos audiovisuales o el costo de mantenimiento de las redes de cobre. Hasta que la fibra óptica Gpoint (punta a punta) y la demanda de los usuarios nos permitió desarrollar ese segmento, donde nos está yendo muy bien.

Hace 10 años se hablaba del triple play como la única herramienta para llegar a este cliente residencial. Y ahora lo que este cliente valora es un buen servicio de Internet. Hoy, el tráfico de una familia que se vuelca a Internet es mucho y la tecnología adoptada tiene límites. Esos límites los encuentran antes las redes de cobre o de coaxiles que la práctica de los clientes. Nosotros ofrecemos un servicio de fibra óptica de punta a punta, desde nuestro centro de operaciones hasta el wi-fi del cliente, con mínimos de 100 megas de velocidad. En la Argentina no hay otras operadoras que lo den.



–También quieren ofrecer servicios de telefonía móvil. ¿En qué etapa están?

–Estamos trabajando fuertemente en obtener frecuencias y licencias. La idea es ser un operador móvil real. Pero es un tema que depende de las decisiones del Gobierno.



–¿Qué es lo que falta?

–Las frecuencias no están otorgadas todavía. Todo el tema de telecomunicaciones está en plena discusión, que se ve frenada por el proceso eleccionario de octubre. Para nosotros sería una nueva operación, con otras escalas. Todavía no sabemos si es o no es negocio porque las condiciones no están puestas.



–¿Cuáles serían las condiciones ideales?

–Que haya una apertura de mercado que permita a otros operadores licitar por frecuencias y ponerse a vender este servicio. Hoy es inviable porque las asignaciones de frecuencia no existen. La regulación todavía mantiene trabas para que puedas operar. Es muy complejo que exista un nuevo operador móvil. Hoy, las telcos no están muy favorecidas, ni en el ámbito regulatorio ni en las condiciones. Esto hace que las inversiones no lluevan y, por otro lado, las telcos apalancan todas sus inversiones en el desarrollo de la red móvil, que es donde tiene una demanda constante e insatisfecha. Eso nos da más ventaja para poder seguir ofreciendo nuestros servicios a los clientes.



–¿Qué expectativas tienen de que las licitaciones de telefonía móvil se destraben?

–En realidad, un proceso que había arrancado y que tenía cierta lógica empresarial para que los negocios avanzaran más rápidamente se vio trabado. Y ahora está más lento todavía. La oportunidad ya pasó para poder normalizar todo adecuadamente. Hubo un ganador en este proceso que fue el Grupo Clarín con la adquisición de Nextel. Lo que que falta es terminar de regular para que no sea favorecido un actor si no todo el mercado y básicamente la competencia en todos los servicios.



–Anunciaron inversiones por $ 1000 millones para tres años, ¿a qué se destinarán?

–Estamos haciendo un desarrollo de red, particularmente en la zona Norte de Capital Federal. Tenemos planeado cubrir de acá a tres años un tercio de la población de la Capital Federal con la posibilidad de adquirir el servicio "punta a punta". Es una zona muy grande, más de tres veces lo que teníamos hasta fin del año pasado. La inversión está hecha para apalancar el negocio residencial, pero también la para la necesidad de todo un segmento corporativo que tiene una migración de zonas. Muchas empresas se están mudando del microcentro al Corredor Norte.



–¿Cuánto cuesta desarrollar estas redes? –Es muy caro, por eso no lo hacen las demás empresas.

Hay una parte troncal, que es la fibra que lleva la transmisión hasta el final de la cadena, y después la red de distribución para llegar a cada uno de los hogares o empresas. La red puede estar en u$s 100.000 cada 800 metros. Es costoso, básicamente porque tenés que romper y arreglar cosas caras. Y después tenés el proceso de entrar a cada uno de esos edificios y subir la fibra.



–¿Cerrarán el año con crecimiento?

–Venimos creciendo interanualmente entre el 10 y el 15% en los últimos tres años. Este año esperamos crecer una tasa de más del 20% y proyectamos hacia adelante más crecimiento. Lo medimos en ventas equivalentes al período anterior.