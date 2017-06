Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Monotributo. Exclusión del Régimen. Cómputo de ingresos vinculados a operaciones efectuadas por cuenta ajena. Concesión de medida cautelar solicitada por la contribuyente para su mantenimiento en el Régimen Simplificado.Causa: "Sánchez, Nora Lía C/EN- AFIP-DGI", Sala IV, 4.10.16.La contribuyente promovió demanda contra la AFIP con el objeto de impugnar las resoluciones que la habían excluido del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde el 2.2.10.En tal sentido, la actora sostuvo que: a) Dicha exclusión obedecía a la verificación de ingresos obtenidos entre el 4.1.10 al 2.2.10, que totalizaban la suma de $ 200.686,37 en tanto el límite establecido por el artículo 20 inciso "a" de la Ley N° 25.565 -entonces vigente-, para permanecer en la última categoría del régimen referido, ascendía a $ 200.000; b) Para proceder así, el Fisco Nacional había considerado como "ingresos brutos" los que provenían tanto de las operaciones efectuadas por cuenta propia como de las realizadas por cuenta ajena; c) El párrafo tercero del artículo 3º del Anexo de la Ley N° 26.565 no incluía dentro de los "ingresos brutos" el dinero perteneciente a terceros, respecto de los cuales la accionante revestía el carácter de mandataria; y d) De lo contrario, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes sumaría una capacidad contributiva totalmente ajena al sujeto pasivo de la obligación tributaria.Posteriormente, la actora solicitó una medida cautelar de no innovar para que se mantuviera su condición de monotributista hasta tanto se dictara sentencia definitiva. Fundó su pedido en la prueba documental, conforme la cual, el dinero de sus representados nunca formó parte de su patrimonio, ni podía ser sumado a sus ingresos, por haber sido cobrado en nombre de sus mandantes y a ellos rendido. Por lo demás, entendía configurado el peligro en la demora en función de los efectos y la ejecución de las resoluciones impugnadas.En oportunidad de contestar el informe en los términos del artículo 4º de la Ley 26.854, el Fisco refirió que: a) La exclusión del monotributo no implicaba impedimento ni prohibición de trabajar o de ejercer actividad y no tenía carácter sancionatorio ni punitorio; b) Por el contrario, consistía en la recategorización de la contribuyente en el Régimen General que le correspondía de acuerdo con los ingresos que se le habían comprobado y que ella misma había exteriorizado; y c) La actora no había demostrado cuál era el daño provocado por la exclusión ni había logrado acreditar las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida cautelar solicitada.El Juez de grado desestimó la petición cautelar con fundamento en la ausencia de verosimilitud del derecho, en tanto el tratamiento del planteo involucraba cuestiones cuya complejidad excedía el ámbito propio de los remedios cautelares en materia fiscal. Tampoco entendió configurado el peligro en la demora.A su vez, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) Los presupuestos procesales de las medidas cautelares se hallaban de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud en el derecho, podía atemperarse el rigor acerca del peligro en la demora y viceversa; b) Razón por la que la condición de persona física que revestía la contribuyente y el daño que le provocaba la exclusión del Régimen Simplificado, y su consecuente inclusión al Régimen General desde el 2.2.10, resultaban suficientes para tener por "prima facie" acreditado el peligro en la demora, en los términos exigidos por la normativa aplicable; c) No se advertía que la concesión de la tutela tuviera efectos jurídicos o materiales irreversibles toda vez que la actora debería liquidar y pagar sus tributos de conformidad con el Régimen General en caso de que se dictara una eventual sentencia definitiva desestimatoria de su pretensión (artículo 13, inciso 1, apartados. "d" y "e" de la Ley N° 26.854); d) Por otra parte, las medidas precautorias creaban un estado jurídico provisional, susceptible de revisión y modificación en cualquier etapa del juicio en tanto y en cuanto hubieran variado los presupuestos determinantes de su traba, o se hubieran aportado nuevos elementos de juicio que señalasen la improcedencia de su mantenimiento; y e) Teniendo en cuenta el alcance y el carácter de la tutela conferida, correspondía fijar como contracautela la suma de $ 10.000, caución que debería ser prestada en dinero efectivo o mediante títulos valores o bienes embargables o seguro de caución (artículo 10, inciso 1º, Ley N° 26.854).Por lo expuesto, la Cámara revocó la sentencia apelada y, por ende, se concedió la medida cautelar solicitada por la contribuyente.2. Procedimiento. Cuestionamiento de la notificación de la resolución determinativa cursada por el Fisco. Extemporaneidad del recurso interpuesto por el actor ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Improcedencia formal del recurso.Causa: "Stracqualursi, Denis Andrés C/ DGI", Sala IV, 17.11.16.El Tribunal administrativo hizo lugar a la excepción de improcedencia formal articulada por el Fisco respecto al recurso de apelación interpuesto por el actor.Para resolver de tal modo, el Tribunal Fiscal efectuó las siguientes consideraciones: a) No surgía de autos que la actora hubiera constituido un nuevo domicilio fiscal distinto al de la calle Juana Manso, conforme lo establecía el artículo 3º de la Ley N° 11.683 en sus párrafos 8º y 9º; b) Las notificaciones habían sido cursadas en el domicilio indicado; y c) Asistía razón al Fisco ya que el plazo de quince días para la presentación del recurso había vencido el 15.10.14 en sus dos primeras horas, contados a partir del 23.9.14 y la apelación fue presentada ante el Tribunal Fiscal el 20.2.15, según constancia del cargo de la mesa de entradas, valía decir, una vez ampliamente vencido el plazo establecido por los artículos 76 y 166 de la aludida ley.La parte actora apeló el referido pronunciamiento y, a su turno, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) Los agravios del actor podían sintetizarse en la invalidez de las notificaciones cursadas por cuanto, según sus dichos, no habían sido fijadas en la puerta del domicilio fiscal sino en la de acceso al edificio, y que el vicio apuntado impedía que se notificara efectivamente de la resolución determinativa en la fecha indicada en el acta, con la consecuencia de que se confirmara la determinación de oficio sin tratar las defensas de fondo; b) El Tribunal Fiscal rechazó la defensa de nulidad al considerar válidas las notificaciones impugnadas; c) Las actas de notificación involucradas, que la actora controvertía, no tenían vicio alguno en tanto habían sido practicadas en el domicilio fiscal, un día hábil administrativo, en horario de oficina y respetando los requisitos de forma y modo que establecía la normativa aplicable (artículos 100 de la Ley N° 11.683 y 141 del CPCCN); d) En efecto, en los referidos instrumentos los funcionarios fiscales dejaron debida constancia de que no habían encontrado al representante legal, apoderado o persona debidamente autorizada, ni a persona alguna que accediese a recibir la notificación ordenada, por lo que el proceder se ajustaba a derecho; e) Cabía recordar que las actas de notificación eran instrumentos públicos y sólo podían ser impugnados mediante redargución de falsedad lo que no había sido interpuesto por la actora; f) Por otro lado, y en cuanto a lo manifestado de que la cédula de notificación había sido fijada en la puerta del edificio y no del departamento, cabía destacar que tal circunstancia era afirmada por la actora sin que resultara acreditada por medio probatorio alguno; g) En efecto, de dichas actas surgía que los inspectores se constituyeron en la calle Juana Manso donde tenía su domicilio fiscal el contribuyente y no hallando en el lugar al titular, procedieron a ensobrar la documentación, fijándolo en "la puerta de acceso al domicilio mencionado"; h) Tal como lo señaló el Tribunal inferior y no fue debidamente rebatido por el actor, el domicilio fiscal en el que se produjeron las notificaciones fue el de la calle Manso, último declarado y, por lo tanto, vigente; e i) Por ello, y toda vez que resultaban inadmisibles las manifestaciones de la actora en el sentido de que recién había tomado conocimiento de las resoluciones de la AFIP el 22.12.14 por lo que el plazo para interponer el recurso ante el Tribunal inferior vencía el 20.2.15 procedía confirmar la resolución que declaraba extemporáneo dicho recurso.De tal modo, la Cámara confirmó el pronunciamiento apelado y, por ello, se declaró la improcedencia formal del recurso interpuesto por el actor ante el Tribunal Fiscal.3. Procedimiento. Competencia del Tribunal Fiscal para entender respecto de un acto que declaró la caducidad de un plan de facilidades de pago.Causa: "Marketing One Argentina S.A. C/DGI", Sala IV, 7.3.17.El Tribunal Fiscal hizo lugar a la excepción de incompetencia para entender en el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución de la AFIP mediante la cual se había declarado la caducidad de los plantes de facilidades de pago a los que se había adherido.Para resolver de tal modo, consideró el Tribunal administrativo que el decaimiento de un régimen de facilidades de pago constituía una decisión del organismo recaudador que no estaba prevista en ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 159 de la Ley N° 11.683.La parte actora apeló ese decisorio y, por su parte, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) La cuestión a resolver estribaba en determinar si la declaración de caducidad del plan de facilidades de pago estaba incluida en la previsión normativa "otra sanción" del inciso "b", del artículo 159 de la Ley N° 11.683; b) En efecto, sólo si tal acto administrativo constituyese una sanción, el Tribunal Fiscal de la Nación sería competente para entender en los recursos que contra aquellos actos se interpusieran; c) Acogerse a un plan no constituía un acto administrativo ya que era un acto opcional que tenía el administrado; d) El acto administrativo se podía generar posteriormente ante la denegatoria o admisión de tal acogimiento; e) Decretar la caducidad de un plan de facilidades de pago configuraba un acto administrativo lo que devenía imprescindible era analizar si dicho acto tenía carácter sancionatorio; f) El acto administrativo sancionatorio tenía como nota peculiar que generaba la extinción del derecho otorgado, y tal situación configuraba el efecto directo e inmediato que producía sobre el administrado, operando como causal de extinción del acto por el que se había otorgado la posibilidad de abonar el tributo debido; g) En concordancia con lo expuesto, correspondía analizar la caducidad a la luz de los principios del derecho administrativo; h) Al respecto, cabía señalar que a falta de previsión normativa expresa en la Ley N° 11.683 debía aplicarse supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley N° 19.549), encontrándose contemplado el instituto de la caducidad en su artículo 21; i) En función de ello, resultaba claro que decretar la caducidad de un plan de facilidades de pago importaba el ejercicio de potestades sancionatorias por parte de la Administración; j) O en otros términos, la sanción que se traducía en la caducidad del plan estaba incluida en el supuesto normativo "otras sanciones" al que se refería el inciso "b", del artículo 159 de la Ley N° 11.683; y k) Otra interpretación no sólo forzaría el texto legal aludido sino, antes bien, desconocería la naturaleza jurídica de lo que implicaba imponer una sanción mediante la caducidad.En definitiva, la Cámara resolvió revocar la decisión apelada y, en consecuencia, ordenar la devolución de los autos al Tribunal Fiscal a fin de que reasumiera su competencia.1. Procedimiento. Procedencia de la repetición de impuesto por parte de un agente de retención.Causa: "Terumo BCT Latin América S.A. (ex BCT Gambro S.A.) C/AFIP-DGI", Sala "B", 5.10.16.El citado contribuyente promovió un recurso de repetición por retardo, previsto en el artículo 81 de la Ley N° 11.683, de una suma determinada en concepto de Impuesto a las Ganancias (Retenciones Sicore) relativo a los períodos fiscales que abarcaban desde diciembre de 2002 a noviembre de 2007 inclusive.El particular, en su hora, se incorporó al régimen del Título II de la Ley N° 26.476, atinente al Régimen de Regularización de Empleo no registrado (blanqueo laboral) donde, en lo que aquí interesa, se regularizó la relación laboral con dos empleados suyos (los Sres. Monnerjahn y Giribone) y dichas remuneraciones repercutían en el Impuesto a las Ganancias.En primer término, se señala que los citados empleados firmaron a favor de BCT Gambro S.A. (actualmente Terumo BCT Latin América SA) un instrumento de cesión de derechos litigios por escritura pública. Al respecto, los cedentes (los empleados) le reconocieron al cesionario (la empresa repitiente) los eventuales derechos y acciones derivados de una posible acción de recupero del capital y sus intereses del Impuesto a las Ganancias abonado por los contribuyentes cesionarios.En este contexto, y aunque no haya sido opuesta como cuestión previa, el Fisco planteó una excepción de falta de legitimación activa y, al respecto, el Tribunal competente, con el voto de los Dres. Pérez y Magallón, hizo lo siguiente: 1) Expresó que, en la especie, el repitiente actuó como agente de retención y reclamó las retenciones impositivas abonadas en exceso; 2) Citó el precedente "Galli, Carlos C/AFIP" del 26.12.12 del Tribunal Fiscal de la Nación para avalar su postura; 3) Sostuvo que la vía de la repetición queda expedita a favor del contribuyente retenido que es el sujeto incidido por el gravamen y no al agente de retención cuya actuación constituye una forma de ingreso del tributo sin que resulte alcanzado por el mismo; 4) Se remitió al fallo "Cintafón SRL" del 30.486 emanado del Alto Tribunal Federal donde se enfatizó que " el agente de retención no integra la relación jurídica sustancial, puesto que el hecho imponible se verifique con respecto al sujeto pasivo de la retención, a quien la ley lo atribuye en modo directo, por lo que la responsabilidad del primero se le asigno ante el incumplimiento de los deberes fiscales que le incumben "; 5) Apuntó que la recurrente soportó efectivamente la carga tributaria y ello fue admitido por los trabajadores quienes cedieron los derechos litigiosos habiéndose adjuntado, a tal fin, los resúmenes bancarios que respaldaban tal posición; 6) Tuvo en cuenta la pericia contable donde se demostró que las retenciones fiscales objeto de la repetición fueron realizadas por la recurrente; 7) Examinó el artículo 1444 del Código Civil (en su anterior redacción) y diversas opiniones de doctrina a la luz del presente caso; y 8) Concluyó que " .los sujetos autorizados por ley a reclamar el impuesto son los Sres. ( ) Giribone y ( ) Monnerjahn, de los extractos bancarios y de la pericia contable surge que fue la actora quien ingresó mediante un plan de facilidades de pago las sumas aquí reclamadas y, sin perjuicio de ello, las cesiones de derechos litigiosos que otorgan a la empresa apelante, es mediante escrituras públicas las cuales cumplen con las formalidades requeridas y que se encuentran agregadas en original y resultan procedentes ".De este modo, el Tribunal competente desestimó la excepción planteada por la AFIP y, por ende, le dio la razón al contribuyente.En segundo lugar, el Tribunal actuante, al examinar la procedencia de la repetición del Impuesto a las Ganancias el cual fue totalmente cancelado por medio del plan de facilidades de pago implementado por la Ley N° 26.476, hizo lo siguiente: 1) Emitió diversas consideraciones atinentes al régimen de la Ley N° 26.476 y de la prueba pericial contable producida en el proceso; 2) Precisó que no se estaba en presencia de un pago sin causa puesto que el recurrente, en su condición de agente de retención, debía detraer el Impuesto a las Ganancias de los haberes de sus empleados y posteriormente ingresarlos al Fisco; 3) Analizó esta cuestión a la luz del entonces vigente del Código Civil y coligió que se trataba de una obligación natural prevista en el artículo 515 y siguientes de dicho Código; 4) Citó jurisprudencia para sustentar su tesis; y 5) Dijo que " no cumpliéndose los extremos fijados por el artículo 81 de la ley de rito, toda vez que las sumas ingresadas por la actora en concepto de retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias por los haberes percibidos por los Sres. ( ) Monnerjahm y ( ) Giribone, en su carácter de agente de retención, de acuerdo con la ley del tributo debieron ser ingresadas al ente fiscal con anterioridad al momento de su regularización bajo las previsiones de la ley N° 26.476, es decir que se trata de una cancelación tardía de la obligación debida, a lo que se agrega que ( ) la norma antes aludida no contempla la "liberación", exención y/o condonación de dichas sumas ".De esta manera, los fundamentos reseñados llevaron al Tribunal actuante a rechazar el recurso de repetición intentado por el contribuyente.2. Procedimiento. Declaración de nulidad derivada de notificaciones irregulares.Causa: "Pustilnick, Roberto A. C/AFIP-DGI", Sala "C", 6.12.16.El contribuyente del epígrafe apeló sendos actos administrativos emanados de la AFIP. En uno de ellos se determinó de oficio la obligación tributaria inherente al Impuesto a las Ganancias por el año fiscal 2006 con más los intereses respectivos. En la restante se determinó de oficio la obligación tributaria concerniente al Impuesto sobre los Bienes Personales. En ambos casos, se difirió la aplicación de las multas por imperio del artículo 20 de la Ley N° 24.769.En este caso, el apelante esgrimió la nulidad de las notificaciones de los citados actos administrativos (junto con otros más) por entender que las mismas no eran adecuadas puesto que el Fisco no se las notificó en su domicilio fiscal (donde se individualiza su piso y departamento) sino, muy por el contrario, las dejó en la puerta de entrada de su edificio.En este supuesto, el recurrente esbozó que tomó conocimiento de la existencia de dichas resoluciones fiscales al ser notificado en su domicilio particular por parte de la División Jurídica Contable de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina en el cual se indicaba que el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 3, y en el marco de la causa "HSBC Bank Argentina S.A. y otros S/Infracción Ley N° 24.769", le informaba que debía presentarse a prestar declaración indagatoria en dicho Juzgado en una fecha precisa y determinada.La situación reseñada, a juicio del contribuyente, ameritaba su declaración de nulidad por menoscabar su derecho de defensa. Naturalmente, la AFIP no compartió dicho criterio.El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Gómez, Vicchi y Buitrago, en su decisión hizo lo siguiente: 1) Puntualizó que el oficial notificador, al no haber encontrado a ninguna persona a recibir las citadas notificaciones, fijó las mismas en la puerta del edificio; 2) Señaló que tanto la Ley N° 11.683 así como el CPCCN no prevén que la colocación del sobre o de la cédula en la puerta de acceso al edificio donde el contribuyente tiene su domicilio fiscal configura una notificación válida; 3) Visualizó que todas las comunicaciones del Fisco que figuran en las actuaciones administrativas tienen la consigna "No confirmado"; 4) Apuntó que la notificación procesal es un elemento indispensable para otorgarle certeza a los litigantes; 5) Citó diversos precedentes de la Cámara Nacional de Apelaciones (Sala 2, "Aresco " del 17.2.11; Sala 5, "Oeste Automotores SA" del 2.4.96) que avalaban su tesitura; 6) Entendió que, si bien el contribuyente no había denunciado en forma absoluta correcta su domicilio fiscal (faltaba su departamento), el ente fiscal podía haber ubicado al contribuyente, tal como ocurrió en la causa judicial anteriormente referida; y 7) Expuso que, luego de haber ponderado el accionar de ambos litigantes, la nulidad articulada debía prosperar.En definitiva, el Tribunal actuante admitió la nulidad planteada por el particular por entender que tal situación transgredía su derecho de defensa.3. Ganancias. Tratamiento fiscal a la asignación vitalicia de un ex presidente.Causa: "De la Rúa, Fernando C/AFIP-DGI", Sala "B", 6.2.17.El mentado contribuyente recurrió el acto administrativo dictado por la AFIP que denegó el reclamo de repetición formulado en concepto del Impuesto a las Ganancias incorrectamente abonado en concepto de asignación vitalicia prevista en la Ley N° 24.018 durante el ciclo fiscal 2009.En este caso, el eje del debate estuvo dado si la asignación vitalicia que percibía el particular, en el marco de la Ley N° 24.018, estaba alcanzado o no por el Impuesto a las Ganancias. El recurrente interpretó que dicho concepto no estaba gravado por el referido tributo en tanto que el organismo recaudador adhirió a la tesis contraria.El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Magallón y Pérez, en su decisión hizo lo siguiente: 1) Analizó, en su conjunto, la legislación aplicable, a saber, el artículo 92 de la Constitución Nacional, las Leyes N° 24.018, 24.241, 24.631 y 25.668, el Decreto N° 78/94 del PEN y la Acordada N° 20/96 de la CSJN; 2) Citó diversos precedentes del Alto Tribunal ("Craviotto, Gerardo C/Estado Nacional S/Empleo Público" y "Solsona y otros C/Estado Nacional S/Empleo Público" del 19.5.99 y 28.3.06 respectivamente) para llevar a cabo su análisis; 3) Repasó la evolución legislativa del instituto en debate; 4) Señaló que el Tribunal cimero, en la causa "Gutiérrez, Oscar Eduardo C/ANSES" del 11.406, admitió una acción de amparo promovida por un juez jubilado del Poder Judicial de la Provincia de San Juan donde se dispuso el cese de descuentos en el Impuesto a las Ganancias y que se le reintegren el citado gravamen mal retenido; 5) Expuso que la Procuración del Tesoro de la Nación, en su dictamen N° 48/98 del 26.3.98, emitió su opinión al respecto en pos de sustentar su pronunciamiento; 6) Precisó que " toda vez que las remuneraciones de los Jueces (tanto en actividad como jubilados) por aplicación de la citada Acordada de la Corte y reiterada jurisprudencia de ese Alto Tribunal, no se encuentran alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, cabe concluir que tampoco debe estarlo la asignación vitalicia del recurrente de autos, puesto que tal asignación de conformidad con la Ley N° 24.018 debe ser mensual, móvil, vitalicia e inembargable conforme con el derecho adquirido a las fechas en que se reunieron dichos requisitos, y fundamentalmente su monto debe ser igual a la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque así lo ha querido el legislador ".Las razones expuestas motivaron al Tribunal actuante a admitir el reclamo de repetición propiciado y, por ello, esta decisión fue favorable al particular.