Cristina será candidata a senadora por Buenos Aires junto a Taiana

La expresidenta Cristina Kirchner será precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por el frente Unidad Ciudadana que conformó recientemente, tras meses de especulaciones en torno a su regreso a la arena electoral.

Finalmente, la posibilidad de unir al peronismo bajo el ala de la ex mandataria fracasó luego de que el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo ratificase su intención de competir con su propia lista con el sello del PJ. El encuentro que mantuvieron anoche en el departamento que la ex jefa de Estado posee en el barrio porteño de Recoleta no fue suficiente para convencer al ex funcionario de Cristina.

La ex presidenta estará acompañada en la nómina por quien fue su canciller durante los primeros años de su mandato, el dirigente del Movimiento Evita Jorge Taiana.

