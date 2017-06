Aníbal Fernández: "Si aparezco en la lista, es porque Cristina ha querido”

El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández desestimó hoy la posibilidad de ser candidato en agosto por Unidad Ciudadana, aunque advirtió que si "aparece en la lista" será porque la ex presidenta Cristina Fernández "lo ha querido".

"Soy incondicional de Cristina. Si en la lista aparezco, es porque Cristina ha querido que fuera. Si no, es porque Cristina ha querido que no fuera", aclaró Fernández. Al respecto, el ex funcionario apuntó: "Menos presidente y gobernador, he sido todo en nombre del peronismo. Estar peleando a los 60 años por una diputación suena casi a mezquino. Pero si Cristina me dice que tengo que estar allí, allí estaré".

En declaraciones a radio La Patriada, planteó que si el ex ministro del Interior Florencio Randazzo "tuviera el mismo proyecto que nosotros, no cuestionaría el liderazgo de Cristina, que es el único intacto en este país. Tiene otro proyecto, o porque responde a otra terminal, o porque las ambiciones lo pueden".

Sobre la posibilidad de unidad luego de la reunión de Fernández de Kirchner con Randazzo, analizó que "es muy difícil" porque "siempre que uno va a hacer un acuerdo de estas características, tiene que estar partiendo de que no son demasiadas las concesiones que hay que hacer, porque entonces se desvirtúa el proyecto político".

Al respecto, subrayó que "la única que tiene los votos en Argentina es Cristina, que va a ponerle freno a este gobierno que le está rompiendo las costilla al pueblo. Lo otro es un intento de formar parte de un proyecto que no pertenece al pueblo peronista, sino que es un proyecto de poder".

Por último, Fernández se quejó de que, como ex candidato a gobernador, "debería haber sido reconocido como representante del peronismo para discutir políticas en común con esta gente". en referencia a la administración de María Eugenia Vidal.

Sin embargo, dijo, "como directores del Banco Provincia están Andrea García, por parte de la basura de Julián Domínguez, y (Eduardo) "Lalo" Di Rocco, en representación de Randazzo, y tienen a 30, 40 de los que suponían que vayan a ser sus candidatos nombrados en el Banco Provincia", concluyó.