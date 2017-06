Solanas y Micheli serán candidatos por la provincia de Buenos Aires

El senador Fernando "Pino" Solanas será candidato para renovar su banca por el frente Creo en la provincia de Buenos Aires, acompañado por el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien se postulará como cabeza de lista de diputados.

Pese a tener mandato hasta 2019 como senador por la Ciudad de Buenos Aires, Solanas se postulará nuevamente, ahora por territorio bonaerense, en Creo, el frente integrado por Proyecto Sur, el Partido Renovador y movimientos sociales.

En tanto, la boleta para diputados estará encabezada por Micheli y el ex legislador nacional Mario Cafiero. "Es un momento bisagra en la historia, hay que dar debate. No podemos no estar presentes en esta disputa electoral que se realizará en la provincia de Buenos Aires", sostuvo Solanas en un comunicado.