Con sus candidatos definidos, el Gobierno espera desenlace del PJ en Buenos Aires

Con el peronismo en todas sus variantes y con todos sus matices tejiendo estrategias y ocultando a sus candidatos hasta el último minuto del plazo permitido para entregar las listas, el Gobierno nacional definió su diseño electoral entre el jueves y el viernes, y para el sábado dejó apenas la formalidad de oficializar los nombres ya conocidos en los medios que van a competir por el frente Cambiemos u otras de las alianzas que el macrismo fue cerrando en todo el país con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

“Hicimos bien en anticiparnos. Dimos una muestra de coherencia, y no tenemos al votante a la expectativa hasta el final, dependiendo de quién juegue, o no, del otro lado”, sostienen fuentes ejecutivas de Nación, coincidentes con voces de la provincia de Buenos Aires, que confían en haber armado una lista competitiva para pelear voto a voto con candidatos de peso como pueden ser Sergio Massa, Florencio Randazzo y la ex presidenta Cristina Fernández.

Esteban Bullrich a la cabeza de la lista de senadores garantiza el sello PRO, vital en el armado que imaginaron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, en conjunto con el influyente asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba. “Esteban es un reflejo de la gestión de un año y medio, del país que Mauricio y María Eugenia quieren seguir haciendo crecer”, resumen en Casa Rosada.

Su coequiper, Gladys González, también lleva impresa esa marca. En el Gobierno valoran su trabajo al frente de Acumar y por su condición de dirigente con proyección para competir en 2019 por la intendencia de Avellaneda, distrito bonaerense clave que lidera el ultrakirchnerista Jorge Ferraresi. En una campaña que “se van a poner al hombro” Macri y Vidal, que las dos referencias principales para el Senado sean del riñón PRO es una señal inequívoca de que el partido abre el juego a otros espacios pero que no resigna su liderazgo.

En el caso de Diputados sí se eligió a una figura extrapartidaria como Graciela Ocaña. La ex ministra de Salud del kirchnerismo visibiliza desde una futura banca en la Cámara Baja, el reclamo contra la corrupción, así como lo representa Margarita Stolbizer en “1País” o la propia Elisa Carrió, cabeza de lista del oficialista “Vamos Juntos” en la Ciudad. Ocaña, además, es la que mejor midió en las encuestas desde que cerró su acuerdo con Vidal, en mayo.

La negativa de Facundo Manes a ir como ladero de Ocaña expuso al Gobierno, que intentó convencerlo aun sabiendo con antelación de la negativa del neurocirujano de competir desde la segunda fila. En ese sentido, autocríticos, creen que la reunión que tuvo con Vidal pudo haberse evitado. “Nunca le interesó realmente”, esgrimen desde el macrismo sobre Manes, que puso en la balanza “todo lo que podía perder si era candidato”.

En las provincias con mayor caudal de bancas y votantes, se mixturó un perfil de candidatos del PRO con radicales. En Córdoba, bastión macrista en 2015, liderará la lista de candidatos a diputados el ex árbitro Jorge Baldassi. En Santa Fe encabezará el radical Albor Cantard, aunque lo secundará Luciano Laspina, hombre del PRO y potencial candidato a gobernador por el espacio en 2019. En Mendoza, en tanto, liderará la boleta la actual ministra de Salud provincial, la radical Claudia Najul.