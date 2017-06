Para Lousteau, Cristina tiene proyección electoral por culpa del Gobierno

El precandidato a diputado nacional por Evolución Ciudadana Martín Lousteau consideró hoy que para que "exista" proyección electoral de la ex presidenta Cristina Fernández "hay responsabilidad" del Gobierno por "no haber explicado lo difícil que es la herencia y haber tenido alguna medida equivocada".

"Después de dos años, para que exista Cristina, con el volumen que tiene, hay responsabilidad de no haber explicado lo difícil que es la herencia y, además, haber tenido algún foco, medida o perspectiva equivocada", sostuvo Lousteau, ex ministro de Economía durante la gestión de Fernández de Kirchner.

Tras aclarar que "sigue teniendo relación" con el presidente Mauricio Macri, con quien "no hay enojos", el ex embajador en Estados Unidos señaló que "la vuelta que hemos tenido desde el primer día que me ofreció el cargo es una charla" cada vez que tiene "algo para aportar".

En declaraciones a radio La Red, señaló que Fernández de Kirchner "es el pasado, ya fue presidente ocho años, y el kirchnerismo, en totalidad, son 12 años. Los problemas de los argentinos son problemas del presente".

Si bien evaluó que cuando la ex mandataria "hace un acto y sube al escenario a todos esos argentinos que están padeciendo, que representan un montón de otros millones, hay un problema objetivo", dijo "discrepar en que la manera de resolverlo sea como plantea la ex presidenta".

"Ya vi la manera de resolverlo de la ex presidenta: (Guillermo) Moreno, (Amado) Boudou, (Ricardo) Jaime y (Julio) De Vido. No hemos ido a ningún lugar. Inflación, inseguridad, problemas de transporte, corrupción y choques de trenes teníamos. No veo cómo eso es la receta para resolver los problemas", concluyó.