Petróleo y soja se mueven con una leve recuperación

Los precios del petróleo proponen una recuperación en los mercados internacionales, aunque permanecen en camino de registrar su primer declive del primer semestre en dos décadas, ya que los recortes de producción no han logrado disminuir el exceso de oferta global.

El crudo del tipo de referencia West Texas Intermediate (WTI) crece 0,75 por ciento, hasta los 43,06 dólares el barril de 159 litros en el Nymex.

En Londres, el Brent mejora 0,77%, hasta los 45,57 el barril.

Los precios del barril cayeron 20% este año, a pesar de los esfuerzos liderados por la Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP) para reducir la producción en 1,8 millones de barriles por día (bpd).

El mercado se encuentra ahora en camino a sufrir su mayor pérdida porcentual en un primer semestre desde fines de la década de 1990, cuando el aumento de los suministros y la crisis financiera de Asia generó fuertes declives.

“Hay una percepción selectiva en el mercado en este momento. Los factores a la baja como la mayor producción de Libia y Nigeria resultan en una caída de los precios, pero los factores al alza, como el alto nivel de cumplimiento de la OPEP (con el acuerdo de recortes), son ignorados”, Frank Schallenberger, jefe de operaciones de materias primas de LBBW.

El analista añadió que esperaba que los precios caigan a un piso de entre u$s 40 y u$s 45 por barril, antes de retornar a los u$s 50 a fines del año, apuntalados por una mayor demanda y los continuos recortes de producción de la OPEP y de exportadores aliados.

Previamente esta semana, la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos informó que los inventarios de crudo declinaron en 2,7 millones de barriles la semana pasada, por encima de las expectativas de una baja de 2,1 millones de barriles.

¿Qué pasa con la soja?

Los precios de los principales granos operan con tendencia mixta en el Mercado de Chicago.

En ese contexto, la soja propone una suba marginal de 0,02%, hasta los u$s 332,26 por tonelada.

Según el sitio Fullcampo, la soja avanza “a pesar del empuje acotado de los mercados de harina y aceite derivados de la oleaginosa”.

“Este último esperaba una definición sobre las cuestiones vinculadas con los biocombustibles por parte de (Donald Trump. El presidente USA pasó por el Corn Belt sin emitir palabra sobre este tema, y decepcionó a muchos”, añadió.

De acuerdo al trabajo, “los anuncios se darían la próxima semana, por lo cual los inversores sospechan que el uso mandatorio quedará por debajo de lo esperado (esa sería la razón que llevó a Trump a evitar precisiones en una región donde las novedades podrían haber caído mal)”.

“Desde ya que un uso mandatorio demasiado conservador afectaría al aceite de soja”, agregó el relevamiento.

El maíz, por su parte, baja 0,27%, hasta los u$s 142,42 por tonelada.

El trigo, en tanto, crece 0,75%, hasta ubicarse en las 170,77 por tonelada.