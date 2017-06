Por ahora, Facundo Manes se mantiene fuera de la lista de Vidal en Provincia

El neurocirujano Facundo Manes le comunicó hoy al oficialismo bonaerense que no será candidato a diputado nacional si es relegado y no encabeza la lista, según trascendidos.



Fuentes de Cambiemos confirmaron citadas por la agencia DyN aseguraron que “Manes se bajó de la candidatura” a diputado, tras ser relegado del primer lugar en las definiciones de las últimas horas, aunque no descartaron que el médico revea su situación en caso de ser nuevamente ubicado como cabeza de lista.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le había ofrecido el miércoles por la noche, en una reunión que ambos mantuvieron en la sede porteña del Banco Provincia, el segundo lugar de la lista y según también confirmó el diario Clarín ese fue un factor determinante para rechazar la propuesta.

A pesar de esto, el neurocientífico seguirá trabajando con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, trascendió que el primer lugar de los candidatos de Cambiemos por la provincia lo ocuparían Gladys González o bien Graciela Ocaña, y que Manes integraría la nómina pero en otro lugar.