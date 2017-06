Los ADRs de Telecom Argentina caen 2,32% y encabezan las pérdidas en Wall Street

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista y, en ese contexto, los papeles de Telecom Argentina pierden 2,32%, hasta los u$s 24,44 cada uno, y lideran los ajustes.

Las otras caídas más importantes las registran Irsa Inversiones y Representaciones (-1,64%, u$s 23,95), Petrobras Argentina (-1,13%, u$s 12,20), y Cresud (-1,11%, u$s 18,71).

El miércoles pasado, los ADRs se desplomaron hasta casi 9% por la incertidumbre que generó entre los inversores y analistas la decisión de la firma MSCI de mantener a la Argentina con la calificación de “mercado fronterizo”.

Ayer, en cambio, las acciones habían insinuado una leve mejoría.

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Ternium (1,47%, u$s 25,53), YPF (0,54%, u$s 22,24), y Globant (0,35%, u$s 43,4).