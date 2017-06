Procurador provincial niega conexión política en el caso La Salada

El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aseguró hoy que la Justicia no tiene “ningún dato que permita vincular a dirigentes políticos” con el presunto entramado delictivo que derivó en la detención de Jorge Castillo, uno de los administradores del complejo comercial La Salada.



Además, advirtió que “es muy probable” que haya más capturas en la causa que se investiga la eventual comisión de “múltiples delitos”, como “extorsión, coacción, evasión impositiva, trata de personas y lazos con el narcotráfico”.



Asimismo, confirmó que “la comercialización que se hace en forma lícita” en La Salada “no va a ser obstaculizada” por la Justicia. “Hasta el momento no tenemos ningún dato que permita vincular a dirigentes políticos, sociales ni personalidades públicas en las investigaciones que estamos llevando adelante (por el caso de La Salada)”, enfatizó Conte Grand en diálogo con radio El Mundo.



No obstante, recordó que esas pesquisas “están comenzando” por lo cual, si cambia la situación, “se tomarán las medidas que correspondan adoptar”.



Ayer, el ex secretario de Comercio Interior del kirchnerismo Guillermo Moreno admitió que Castillo es su “amigo”, pero dijo desconocer si es “mafioso”, al tiempo que alertó que eso “lo debería saber” la diputada nacional Elisa Carrió porque “hizo campaña política” en La Salada en 2009.



Además, destacó que el responsable de la feria Punta Mogotes “no” formó parte de la gira comercial a Angola en 2012 que encabezó la por entonces presidenta Cristina Fernández, aunque reconoció que viajaron “cuatro o cinco emprendedores que comercializan su producción en La Salada”.