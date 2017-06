Esteban Bullrich encabezará la lista de senadores de Cambiemos

Si una casa de apuestas abría el juego para opinar sobre qué funcionarios del Gobierno picaban en punta para ser precandidatos de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas, Esteban Bullrich era el que menos rédito le daba al apostador. Casi una fija, el ministro de Educación fue oficializado ayer como la cabeza de la boleta para senadores nacionales en territorio bonaerense. Alrededor de las 18.30, la gobernadora María Eugenia Vidal se comunicó con él y le formalizó la decisión de que sea quien compita por una banca en la Cámara alta, en una contienda electoral en la que podría enfrentar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que sea ella quien lidere la nómina del frente Unidad Ciudadana.

"La única confirmación es que Esteban va a ser el primer candidato a senador. El resto de los nombres, para el Senado y Diputados, se anunciará el sábado", coincidieron fuentes ejecutivas de Provincia y Nación. Así, desde el macrismo buscaron poner mesura en relación a los nombres, y su orden en las listas, que circularon ayer. Pero, no obstante, hay más de un indicio que se ratificarán en las próximas horas.

Gladys González, titular de Acumar y referente del PRO en Avellaneda, jugará fuerte en una de las dos listas: ya sea como segunda de Bullrich en el Senado, o como cabeza de lista en Diputados, espacio en el que pujan otros nombres, como Facundo Manes y Graciela Ocaña.

El neurocirujano, por ahora, asegura que no le ofrecieron nada, pero desde su entorno bajan las expectativas de que se presente, a menos que le ofrezcan liderar la nómina. "De segundo no va", advierten. La ex ministra de Salud del kirchnerismo, en tanto, mide bien en las encuestas, pero no es del riñón del PRO. Eso le jugaría en contra. Otro nombre seguro de la lista para la Cámara baja será Héctor "Toty" Flores, que llega con la venia de Elisa Carrió.

La decisión de anunciar 48 horas antes del cierre de listas el nombre de Bullrich como cabeza de lista tiene que ver con un intento de Cambiemos por marcar agenda y primerear a las otras fuerzas, sobre todo en caso de que Cristina decida presentarse. Entienden que de ser así, el sábado y domingo la presencia de CFK en los medios eclipsará a los otros candidatos.

La salida de Bullrich del Ministerio de Educación obligará al Gobierno a cubrir ese hueco. El elegido es Alejandro Finocchiaro, valorado por su gestión en la cartera de Educación provincial. A Finocchiaro, a la vez, lo reemplazaría Gabriel Sánchez Zinny, quien ocupó la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Macri tendrá hoy su actividad centralmente en la residencia de Olivos, aunque se especula que por la mañana asista con la gobernadora Vidal a un acto en un polideportivo de Lanús. Además, como ayer, tendrá reuniones de Gobierno y a la tarde un encuentro de seguimiento con autoridades del Ministerio de Energía que encabeza Juan José Aranguren.

En relación a la lista de "Vamos Juntos", el frente que nuclea al PRO con la Coalición Cívica en la Ciudad de Buenos Aires, lo liderará como candidata a diputada nacional Carrió, seguida por Carmen Polledo, Fernando Iglesias, Fernando Sánchez y Paula Oliveto. En tanto, ayer también se confirmó que el principal candidato por el oficialismo para la Legislatura porteña será Andy Freire, actual ministro porteño de Modernización. Como segundo irá Agustín Forchieri, y luego aparecen Victoria Roldán, Hernán Reyes y Claudio Romero.