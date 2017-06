Cristina contra Randazzo: mantienen la intriga sobre sus listas hasta el cierre

No estará en la Casa Rosada pero Cristina Fernández de Kirchner mantiene las mismas costumbres: esperar a último momento para develar la nómina de candidatos. El misterio, como la dicotomía de "pingüino o pingüina" de 2007, vuelve a ser su propia postulación. Si bien en el armado de la Presidenta descuentan que su nombre figurará en la boleta, como parte de las frenéticas negociaciones (últimos intentos de cooptación) con el randazzismo periférico, evitará hasta mañana mostrar la principal carta.

Tampoco está definido el modo de anuncio: pero en este tipo de duranbarbismo K adaptado (a su vez importado del marketing político norteamericano), no se descuenta que sea la misma Cristina Kirchner quien lo informe a través de sus redes sociales. Hasta las 12 de la noche hay plazo para garantizarse la tapa de los diarios del domingo.

Mientras tanto, ayer en el Instituto Patria, el búnker cristinista, se sorprendieron por el anticipado anuncio del Gobierno sobre la postulación del actual ministro de Educación, Esteban Bullrich (ver Página 7): imaginaban a un macrismo condicionado por si jugara su jefa o no. Esperable, siendo el que encabezaba los rumores, la oferta del oficialismo no parece modificar la estrategia K.

A la duda de si es candidata, hay que sumar si finalmente escoje como destino el Senado (controlado por los gobernadores peronistas que la exiliarían como al final del menemismo) o en la Cámara baja, donde estaría más contenida por la tropa camporista.

Como hace dos años, y 24 meses antes y así hasta 2003, la lapicera de Unidad Ciudadana (UC) la sostiene Cristina Kirchner. "Los intendentes tienen más peso para armar las distritales pero la palabra final es de ella", graficaban ayer los que no se animaban siquiera a validar los nombres en danza para acompañarla. La proclama del "vamos a volver" incluye al tradicional hermetismo K.

Ahora bien, dejando de lado la máxima cristinista del "quien suena no es", trascendió un bosquejo. Lo reproducimos aquí sin ánimo de boicotear a ninguno. El primero en resucitar (ya un Ave Fénix, ahora luego de caer en desgracia por cuestiones personales) fue el ex presidenciable Daniel Scioli. Quien lo quiere lo ubica arriba en la boleta de Diputados, los que no lo mandan al fondo.

Por otro lado, fuera de la extinguida Afsca, se nombra al líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella. Lo mismo con el sin cargo Fernando Espinoza (si bien co-gobierna La Matanza), a quien el randazzismo le pide licencia de la presidencial del PJ bonaerense, relegado del ADN de la UC.

Entre los que deben renovar su banca, pican en punta para ser anotados en la Justicia Electoral el presidente del bloque FpV Héctor Recalde y su antecesora, Juliana Di Tullio. Lo mismo que Diana Conti.

Enfrente, en el Palacio Raggio de Florencio Randazzo, también hay danza de nombres, a la espera de que el ex ministro del Interior rompa el silencio público, al hablar en vivo y en directo el lunes en conferencia de prensa. Confirmado el ex frustrado presidenciable cristinista en la papeleta para la Cámara alta, se mencionó a la actual senadora María Laura Leguizamón como su acompañante femenina, pero la tropa ferroviaria no lo confirmó.

Para encabezar Diputados se mencionaban al ex fallido gobernador bonaerense Julián Domínguez, y los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín) y Eduardo "Bali" Bucca (Bolívar). También la actual legisladora bonaerense Patricia Cubría (esposa del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico) y el senador Juan Manuel Abal Medina. La nómina sería revelada recién mañana por la tarde.