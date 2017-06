Massa quiere enfrentar a CFK y coquetea con Margarita y Malena

Sergio Massa ayer se movió entre su oficina porteña y Tigre, vidriera que suele usar para actividades fugaces pero seguras. Primero se reunió con Margarita Stolbizer y Graciela Camaño, después regresó a su municipio y se mostró en un acto de alumnos de cuarto grado que prometieron Lealtad a la bandera. Por la tarde volvió al microcentro porteño para seguir el punteo de las listas en los distritos más grandes, como en Mendoza (donde quiere acompañar la lista de diputados nacionales del gobernador Alfredo Cornejo liderada por su ministra de Salud Claudia Najul y Luis Petri, sólo si no suman a un dirigente del PRO como número tres).

En su refugio tigrense Massa compartió acto con el intendente Julio Zamora, aunque sólo envió una foto con un epígrafe: "Sergio Massa y Malena Galmarini en la jura de la bandera en Tigre-Prensa 1País". El matrimonio posa, sonriente, rodeado de niños.

La imagen fue sugestiva porque el día anterior, en el partido de San Martín, también la esposa del diputado nacional del Frente Renovador estuvo sentada en primera fila, a la izquierda de Felipe Solá y de Margarita Stolbizer, ambos seguros candidatos por el frente en la provincia de Buenos Aires. Entonces la pregunta es: ¿Malena será candidata? Massa se ríe como única respuesta. En su entorno dicen que puede ser, si él no es. Pero Massa, que asegura que su estrategia no depende de las movidas que haga Cristina Fernández de Kirchner, ya postergó la conferencia de mañana al mediodía para la tarde del sábado en el Museo de Tigre y aún (jura) no decidió si será candidato a senador o a diputado nacional. Depende de qué haga CFK (a quien quiere enfrentar), aunque diga que no.

Dicen que el diputado provincial Jorge Sarghini, mano derecha de Massa en la Legislatura de Buenos Aires, habla con propios y ajenos, es decir con dirigentes de Florencio Randazzo a quienes intentan tentar hasta último momento. No es novedad. Entre el Frente Renovador y el PJ han habido muchas idas y vueltas. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, integró el grupo fundacional del FR. No estaba entonces Juan Zabaleta, de Hurlingham, pero los massistas dicen que hasta hoy viernes al mediodía hay chances de darles lugar a sus candidatos a concejales o diputados para integrarse al frente 1País. En el randazzismo lo desmienten.

Fue en territorio de Katopodis donde Massa presentó el miércoles su Alerta Buenos Aires contra la inseguridad. Sobre el escenario estuvieron algunos de los que estarán en las listas, prometen: Stolbizer (para el Senado), el especialista en seguridad Diego Gorgal, Jorge D’Onofrio (hoy senador provincial y titular del bloque); Florencia Arietto (para Capital); el diputado bonaerense Rubén "Turco" Eslaiman y, por el GEN, Omar Duclos. Faltarían los nombres de Libres del Sur.

En paralelo, se sucedieron ayer las negociaciones con el massista Raúl Perez como operador del FR y los dirigentes del GEN Ricardo Vázquez y Marcelo Díaz, entre otros. En territorio bonaerense la expectativa es reducir al mínimo las PASO en los municipios, con la previsión de que no serían más de unas veinte ciudades donde no consigan lista de unidad.