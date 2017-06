Se frenaron las exportaciones y por mayores importaciones creció más el rojo comercial

La balanza comercial argentina sigue profundizando su deterioro. Ayer se conoció el informe de mayo del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y nuevamente mostró una floja performance del complejo exportador frente a un fuerte crecimiento importador.

Durante mayo pasado la Argentina exportó por u$s 5.415 millones de dólares e importó por u$s 6.057 millones, lo que tuvo como resultado un déficit en la balanza comercial de 642 millones de dólares.

Durante el mes pasado las exportaciones subieron 0,8% por ciento a u$s 5.415 millones mientras que las importaciones se dispararon 24% a 4.886 millones de dólares.

En el balance de cinco meses, el saldo comercial muestra un rojo de u$s 1.863 millones que contrasta y queda lejos del superávit de u$s 515 millones del mismo período del año pasado.

En términos desestacionalizados, las exportaciones de mayo aumentaron 1,7% respecto del mes anterior.

Pero mientras las exportaciones siguen sin mostrar mucha vitalidad, el sector importador acelera sus compras en todos los usos económicos.

Según el trabajo del Indec, en mayo pasado las compras al exterior crecieron 24% respecto a igual mes del año anterior, aumentando en 1.171 millones de dólares. Una parte se explica en que los precios se incrementaron 8,2%, pero la mayor parte es consecuencia de las cantidades, que subieron 14,5 por ciento.

Los rubros de la economía que registraron mayores importaciones fueron Combustibles y lubricantes (67%); Vehículos automotores de pasajeros (52,7%); Piezas y accesorios para bienes de capital (22,9%); Bienes de capital (22,6%); Bienes de consumo (13,6%); Bienes intermedios (8,8%).

El fuerte salto en el rubro combustibles –mostró compras por u$s 705 millones– se debe a que subieron las importaciones de gas oil (en u$s 112 millones), gas natural licuado (en u$s 64 millones) y aceite crudo de petróleo (en u$s 47 millones).

En el caso de las magras ventas al exterior el 0,8% se debe a una suba de precios de 5,3% y a una caída de 4,2% de las cantidades.

El valor de las exportaciones de productos primarios se redujo 5,7% en ese mismo lapso; donde los precios crecieron 8,6% y las cantidades se redujeron 13,3%. Las exportaciones del complejo MOA cayeron 8,5%; aunque los precios aumentaron 0,5% las cantidades disminuyeron 9%. Por el lado de las ventas del sector MOI se observó un fuerte crecimiento de 23,2%, resultado del simultáneo incremento de los precios (8,4%) y las cantidades (13,6%).

El dato llamativo que revela el trabajo del Indec es que en mayo pasado el rubro que más creció fue del "Oro para uso no monetario", cuyas exportaciones aumentaron u$s 97 millones por compras de Suiza.

La sorpresa la dio el sector agroexportador que, con cosecha récord, disminuyó las ventas de porotos de soja para siembra en u$s 124 millones y las exportaciones de harina y pellets de la extracción del aceite de soja en 106 millones de dólares (ver página 6).

En los primeros cinco meses del año las exportaciones crecieron 1,6% respecto de igual período de 2016, en donde el rubro Combustibles y energía creció 19,6%; las MOI 10,6%; mientras que las ventas de productos primarios cayeron 5,4% y MOA 1 por ciento.