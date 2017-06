Con China como destino principal, exportaciones de carne subieron 40%

Si bien los volúmenes siguen siendo reducidos, las ventas al exterior de carne vacuna crecieron casi 40% en mayo, tanto en la comparación interanual como contra el mes previo, y China se consolida como el principal destino para los cortes argentinos.

El gigante asiático compró 30.000 toneladas de carne argentina, congelada sin hueso, en los primeros 5 meses del año, lo que implica un alza de 42% contra el mismo período del año pasado.

Entre enero y mayo últimos Chile fue el segundo mercado de la carne argentina en volumen, con 11.900 toneladas; e Israel en el tercer puesto, con 8900 toneladas.

Los embarques correspondientes a mayo, sin contabilizar vísceras y menudencias, totalizaron 17.982 toneladas peso producto, por u$s 111,8 millones. El valor promedio por tonelada se ubicó el mes pasado en u$s 8680 para cortes enfriados sin hueso y de u$s 4300 para los cortes congelados deshuesados, según un trabajo del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) .

Del total exportado el mes pasado, 7100 toneladas se remitieron a China. Se trata de todos cortes congelados y sin hueso, dado que el país asiático solo autoriza de momento ese tipo de producto desde Argentina.

En coincidencia con la visita de Estado que hizo Macri a mediados de mayo a Beijing y Shanghai, donde además Argentina fue invitada de honor en la feria alimentaria más importante de Asia (SIAL), el Gobierno pidió que China abra también su mercado a la carne vacuna enfriada, un proceso que seguirá negociándose.

Tras participar de esa feria, referentes de la cadena cárnica consideran que el mercado chino "no tiene techo" y que seguirá creciendo en los próximos años. La duda es qué capacidad tiene Argentina para darle crecimiento a su oferta cárnica al ritmo de la demanda china.

El presidente del Ipcva, Ulises Forte, resaltó que "a China le vamos a poder vender todo lo que seamos capaces de producir", y aclaró que es un destino estratégico ya que los cortes que más buscan no compiten con las preferencias del mercado interno.