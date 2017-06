Mindlin se anima a buscar fondos en los mercados para financiar inversiones

Dos días después de que el país fallara en retornar a la categoría de ‘mercado emergente’ por Morgan Stanley Capital International (MSCI) por la falta de confianza de los inversores sobre la supuesta ‘irreversibilidad’ de los cambios impuestos por el actual gobierno, un grupo petrolero argentino salió, de todos modos, a buscar fondos en los mercados locales e internacionales. Se trata de Pampa Energía, propiedad del empresario Marcelo Mindlin, que parece no temer a las consecuencias de esta medida y lanzó una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por u$s 250 millones aunque con la posibilidad de ampliar la colocación hasta los u$s 500 millones.

Según fuentes del holding que se quedó con una parte de los activos locales de la petrolera brasileña Petrobras el año pasado, el no cambio de status del país no será un impedimento para que empresas locales con buena calificación continúen apostando a los mercados como agentes financieros de sus proyectos de inversión en Argentina. Esto a pesar de que las acciones de Pampa, tanto en el Merval como en el Nasdaq, fueron afectadas por el no ingreso del país al club de los emergentes. En ese marco, emitirá ON Clase 2 denominadas en pesos y convertibles al tipo de cambio inicial, a tasa fija, con vencimiento de tres a cinco contados desde su fecha de emisión que será el próximo lunes 26 de junio.

El grupo comunicó ayer al mercado que las ON forman parte del programa de emisión aprobado por el directorio el 19 de junio por u$s 1000 millones y ampiable a u$s 2000 millones. Hasta ahora, había colocado u$s 750 millones a 10 años tras un road show que llevó a cabo en enero por Nueva York, Boston y Los Angeles, y en Londres. En ese momento, su grupo estaba cerrando la ingeniería financiera de la compra de los activos locales de la petrolera brasileña Petrobas y el dinero que recaudó en ese colocación lo volcó para sostener parte del pago que ascendió a casi u$s 1200 millones. Con la nueva emisión entonces culminaría el proceso de búsqueda de fondos entre inversores locales e internacionales.

En cuanto al destino de los fondos, el holding tiene intenciones de usarlos para incrementar sus planes de inversión en el negocio energético local, que se ha convertido en el corazón del grupo. En ese sentido, según fuentes del grupo petrolero, los fondos que obtenga en esta colocación serán volcados a financiar el incremento de producción energética que llevarán a cabo en las centrales Loma la Lata y Pilar. En la primera a fines de julio se agregarán 100 megas a su capacidad, misma cantidad que sumarán en la segunda pero a fines de agosto.

Ambos proceso le insumirán a Pampa Energía u$s 200 millones que serán fondeados con la colocación de las ON a lanzarse la semana próxima. En este sentido, los agentes colocadores locales serán los bancos Santander Río; de Crédito y Securitización; Hipotecario; Galicia y Buenos Aires e Industrial and Commercial Bank of China.

Los compradores iniciales son el Citigroup Global Markets; Merrill Lynch; Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities. El período de oferta comenzará el lunes próximo a las 10 horas y finalizará el 28 de junio a las 13 horas. La fecha de adjudicación será el día siguiente. El capital será repagado en una única vez en la fecha de vencimiento y estarán emitidas en pesos para diversificar los riesgos, según las fuentes de Pampa.