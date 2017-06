Grupo farmacéutico de EE.UU. invierte u$s 120 millones en el país

El grupo farmacéutico Sinergium Biotech, especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad, invertirá u$s 120 millones en estudios clínicos, investigación clínica y epidemiológica del zika e infraestructura.

Según un comunicado, el monto se compone de u$s 80 millones para inversiones en estudios clínicos y epidemiológicos con investigadores, médicos, centros de salud, y empresas de servicios contratados en Argentina. Estos estudios proveerán de información para el uso futuro de estas vacunas en todos los países donde se comercialicen.

Los otros u$s 50 millones se destinarán a respaldar la producción de estas vacunas en el país y el resto del mundo en una nueva planta, además de la incorporación de más de 100 personas. "Próximos a comenzar los estudios fase I de la vacuna contra zika, a realizarse en Estados Unidos en el año en curso, Sinergium Biotech ha confirmado la decisión de continuar con los estudios clínicos ampliados fase II y III con pacientes y centros de control en Argentina", agrega el laboratorio en el comunicado. Además, firmó un convenio de colaboración con la universidad Isalud para diseñar e implementar un plan de investigación que incluya tanto investigación clínica como estudios epidemiológicos actualmente no disponibles. "La vacuna en desarrollo para el Zika utiliza la tecnología propietaria de la empresa Protein Sciences Corp. de Estados Unidos, con la que Sinergium Biotech tiene importantes acuerdos de colaboración para el largo plazo", añade la información en la cual se explica también que "para su producción se utilizarán células de insecto infectadas con un baculovirus (virus que solamente infecta a las células de insecto, no patógeno para humanos) que contiene la información genética de la proteína del virus de interés".