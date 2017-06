Los fondos de inversión atajaron la migración a carteras conservadoras

MSCI, proveedora de índices, sorprendió a los inversores al anunciar que postergaba la recategorización del mercado argentino como emergente. La noticia se conoció el feriado, por eso es que la reacción de acciones, bonos y dólar, llegó el miércoles: se vieron derrumbes en los papeles y saltos en el tipo de cambio. Sin embargo, ayer el temor se apaciguó, de la mano de los expertos, que llevaron calma a sus clientes.

Según la plataforma especializada en fondos comunes de inversión Buscá Tu Fondo, el día después de conocerse que se postergó para 2018 la potencial reclasificación marcó un importante cambio en las consultas. El 72% de los usuarios investigó en el sitio sobre fondos en dólares y Lebac, inversiones más conservadoras. "Los fondos de renta variable, que hasta ahora eran la estrella del mercado, sólo tuvieron un 10% de registros. Mientras que los fondos en dólares y Lebac concentraron prácticamente toda la atención", indicaron desde la página que compara los principales fondos de inversión del mercado.

Mariano Otálora, director de la plataforma Buscá Tu Fondo, dijo que "las expectativas sobre la nueva calificación eran muy altas, gran parte del mercado ya lo había descontado; son días de cautela y de toma de ganancias, pero los negocios en la renta variable continuarán".

Todos los fondos de inversión consultados confirmaron que si bien crecieron las consultas sobre el pase a instrumentos más conservadores, las recomendaciones fueron mantener la cautela, incluso algunos alentaron las compras de oportunidad.

Sigrid Tolaba, vicepresidente de Southern Trust destacó que "en la renta variable solo se fueron $ 206 millones, en una industria que administra $ 481.000 millones". Al mismo tiempo recordó que este tipo de fondos representa un 3% del total del mercado, "una clara muestra de las preferencias conservadoras de los clientes". Incluso subrayó que la decisión del MSCI de mantener a la Argentina entre los países de frontera sumó suscripciones por $ 1.141 millones.

Desde Megainver, su Ceo Diego Martino Guzmán, detalló que de los $ 200 millones, $ 160 millones correspondieron a rescates de inversores minoristas. "La volatildiad continuará hasta que se definan bien los candidatos de las elecciones legislativas, que es el próximo hito. El carry sigue estando, pero sugerimos dolarizar una porción de la cartera. Por ejemplo, si se trata de un inversor joven y con perfil de riesgo agresivo, recomendamos un 30% en acciones, un 50% en renta fija en pesos y un 20% en renta fija en dólares, y a medida que se acercan las elecciones ir achicando la posición de 50% en pesos a la de 20% en dólares", indicó.

Por otra parte, Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen SA, expresó: "Hay dos tipo de inversores, quienes esperaban una rápida ganancia por ingreso de nuevos flujos gracias a la categoría emergente y los que apostaban al largo plazo. La sorpresa impactó a todos por igual, sin embargo quienes aceptan que los procesos no son lineales sino que tienen idas y vueltas no sufrieron el golpe. Muchos aprovecharon para comprar ya que la caída fue moderada".

En la misma línea, el estratega de Consultatio, José Manuel Echagüe, señaló que el día posterior a la noticia fue una rueda de "mucho ruido", pero que no se plasmó en rescates. "Me parece que lo que hubo fue mucha gente rescatando poca plata, minoristas que se asustaron un poco y tomaron ganancias. También es cierto que el mercado venía muy bien, entonces quienes tenían una posición desde hace seis meses esto no les cambia la perspectiva". De hecho, el Merval acumula en el año una ganancia de 24%.

En tanto, el gerente de inversiones de Compass Group, Juan Salerno, comentó que recibieron consultas sobre si "era tiempo de dolarizarse más" o si "pasaban del riesgo de renta variable a fondos más conservadores de renta fija", no obstante, aclaró que no tuvieron grandes movimiento: "No vemos cambios estructurales. La caída resultó ser una alternativa de compra. Cuando el mercado de Estados Unidos abrió con Adrs un 12% abajo, estaba claro que era más de una oportunidad de compra que el momento de desarmar posiciones".