Recomiendan aprovechar la baja para comprar YPF y Globant en Wall Street

Mientras los inversores todavía digieren el impacto de exclusión de Argentina del índice de mercados emergentes de MSCI, varios asesores coincidieron en que el movimiento bajista solo durará algunas jornadas y recomendaron aprovechar las caídas para entrar al mercado. UBS comentó que, aunque hubo una mala noticia, "la perspectiva de largo plazo se ve bien" y afirmó que compraría cualquier papel argentino "decente" que estuviera en baja.

JP Morgan, por su parte, coincidió en que la corrección derivada de la decisión de MSCI genera un punto atractivo de entrada al mercado. La entidad mantuvo su visión positiva de mediano plazo sobre Argentina, ya que entiende que la reclasificación sigue en curso y es optimista con respecto a la salida de la recesión y al resultado de las elecciones legislativas. "Seguimos sobreponderando Argentina y mantenemos a Globant en nuestra cartera modelo", sostuvo.

En tanto, Morgan Stanley (que ya no tiene ninguna relación con el MSCI) hizo circular entre sus clientes un informe donde analizó y recomendó el ADR de YPF. "Somos compradores de la debilidad", afirmó. La entidad financiera argumentó: "YPF ha tenido un bajo rendimiento en las últimas semanas debido a la toma de ganancias previa a la decisión negativa de MSCI sobre Argentina y al debilitamiento de los precios del petróleo. Creemos que esto es injustificado, ya que lo de MSCI fue un evento técnico y los precios de los hidrocarburos en Argentina tienen un piso para 2017".



Morgan Stanley consideró que YPF tiene una valoración atractiva (ayer cerró en u$s 22,12) y destacó que cotiza con un 44% de descuento con respecto a las acciones petrolíferas de gran capitalización. Asimismo, señaló que, "aunque sigue teniendo hasta 25% de retorno, la acción está un 21% abajo de su pico de mediados de abril [cuando llegó a superar los u$s 26 por acción]".

De acuerdo al banco norteamericano, el MSCI y el declive del precio del petróleo llevaron a la acción al valor actual, que calificaron como "injustificado". En cuanto a la decisión del proveedor de índices, el banco norteamericano opinó: "Consideramos esto como un movimiento puramente técnico, ya que los fundamentos de la industria y de la compañía no han cambiado".

Sobre el precio del petróleo, que bajó hasta los u$s 45, el informe recordó: "Argentina no está totalmente expuesta a los precios internacionales. De hecho, el país tiene un precio mínimo de u$s 55 por barril para el petróleo ligero y u$s 47 por barril para el petróleo pesado hasta el final del año".

Adicionalmente, Morgan Stanley explicó que los fundamentos del sector se mantienen vigentes y subrayó: "Los sindicatos de petroleros convencionales han comenzado a aceptar acuerdos laborales similares a áreas no convencionales, aumentando la productividad y bajando aún más los costos operativos".

Sobre la base de su análisis, Morgan Stanley planteó tres alternativas posibles para el ADR de YPF con vistas a fin de 2018. En el escenario más optimista, el precio sería de u$s 59; en una situación neutra, rondaría los u$s 31; y en el contexto más pesimista, la valuación de la petrolera caería a u$s 15.