- Aerosoles y aluminio, más caros en la Argentina

La industria argentina de producción de aerosoles ofrece un buen ejemplo de cómo los altos precios locales pueden restar competitividad a un sector, muchas veces por la facilidad de los formadores para ajustar hacia arriba sin topes. Pero, al mismo tiempo, muestra cómo desde el Gobierno se intenta corregir situaciones con formas de intervención que no contradigan la libertad de mercado.

Los envases importados desde Brasil resultan un 20% más baratos que los producidos localmente y esto hizo que muchas compañías hayan decidido producir allá, tanto para aprovechar las ventajas de la coyuntura cambiaria como por la escala del mercado.

Más nítidas son las situaciones que describen los insumos utilizados para producirlo. El aluminio cuesta acá u$s 2350 la tonelada, contra los 2000 o algo menos que cotiza en otros mercados. A su precio base, fijado por la London Metal Exchange, de u$s 1915, se le añade un plus por varios conceptos que en el mundo promedia u$s 100 y acá oscila entre los 350 y 450, según precisa la Unión Argentina de Aerosolistas. Pero, según denuncia esa cámara, Aluar reduce ese "premio" (según la jerga), a sólo u$s 50 cuando exporta. Ergo: el aluminio es más caro para los clientes argentinos que para los extranjeros. El ministerio de la Producción atendió el problema impulsando un acuerdo de precios con el sector de la construcción, que permitirá reducir el precio de perfiles para ventanas y otros productos en esa actividad. Pero ese pacto de caballeros con la firma local productora de aluminio no se hizo extensivo a otros renglones.

La misma sospecha e imputación de vender adentro más caro que afuera se escucha en el mercado en relación a Siderar que, en este caso, es la principal abastecedora de hojalata, acero recubierto de estaño. Esa mixtura de metales es la que hace más difícil a los aerosolistas identificar un precio "prístino", según aclara José Luis Zito, presidente de UADA. Para el dirigente, sin embargo, está claro que la carestía del metal que sus proveedores utilizan como insumo es responsabilidad del holding de los Rocca. "Siderar no hace las inversiones que corresponde y por eso Argentina no tiene un buen precio en la hojalata. Las empresas argentinas deberíamos tener un precio muy preferencial, no solamente para el mercado interno sino también para la exportación", se lamenta Zito. Desde la acería de Techint explican que "los precios argentinos de la hojalata son competitivos, muy alineados al mercado internacional, excluyendo la hojalata de origen chino, que tiene precios ligados a una economía que no es de mercado". A semejanza de Aluar, la siderúrgica de los Rocca formalizó el año pasado un acuerdo para recortar el precio de la chapa a instancias del Gobierno. Pero la estrategia macrista para abordar ambas cuestiones sigue eludiendo los controles directos, ajenos a su filosofía básica. Esto no excluye la presión a los formadores de precios para que hagan correcciones, con discusiones cara a cara o por la vía más institucional de acuerdos de competitividad que las coronan.