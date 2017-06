"La competitividad se logra con más productividad y no devaluando el salario"

El subscretario de Coordinación de Obras Públicas del ministerio del Interior, Ricardo Delgado, afirma que la inversión privada es clave en la reactivación definitiva de la industria de la construcción y que ya existen en marcha proyectos para levantar 61.000 viviendas en distintos puntos del país financiadas por el sector privado. Anticipa que en las próximas semanas el Gobierno presentará un nuevo decreto para la ejecución y licitación de la obra pública destinado a fomentar las buenas prácticas y la transparencia.

En una entrevista con 3Días, Delgado también ratifica: "No hay recuperación del consumo si no baja la inflación" y, sobre el escándalo Odebrecht, confirma que el Gobierno no descarta quitarle el soterramiento del Sarmiento a la empresa brasilera, una vez que cuente con la totalidad de los datos de las coimas que esa constructora pagó en la Argentina.



- El Gobierno pronosticó para 2017 algo así como el año de la explosión de la obra publica. ¿Se está verificando esto en los hechos?

-Sí, los tres ministerios que ejecutamos obra pública, del Interior, Transporte y un poco más atrás el de Energía, estamos con niveles de ejecución récord. En el caso nuestro, ya estamos en el 50% de ejecución y vamos a llegar como nunca antes ejecutando todo lo que nos han asignado para este año. Porque el primer semestre del año pasado fue muy complicado, tuvimos que hacernos cargo de una pesada herencia, no solo en materia de enormes irregularidades en términos de expedientes que faltaban, certificados que no estaban, auditorías que tuvimos que hacer, y que implicó ejecutar muy poco, sino también el parate propio de la obra pública que venía del último año de Cristina, que paró la obra pública. Poner en marcha obras que están paradas lleva tiempo.

- La construcción es uno de los sectores con mayor recuperación, traccionada por la inversión estatal. ¿Qué está pasando con la inversión privada en el área?

- En la construcción, la inversión privada ronda el 75%, y por eso lanzamos en diciembre la mesa sectorial para la industria de la construcción. En mayo se firmó el acuerdo sectorial con el compromiso de que el sector privado va a construir 100.000 viviendas. Ya tuvimos dos reuniones de seguimiento y hay una enorme cantidad de avances; ya se licitaron 61.000 viviendas en proyectos en todo el país, eso es inversión privada. El Estado impulsó la rebaja del impuesto a los ingresos brutos para los créditos hipotecarios, que ya hay seis provincias que lo han hecho y otras, a punto de sancionarlo. Eso abarata la cuota del crédito hipotecario. Estamos viendo un crecimiento muy violento de los créditos en UVA, otro de los grandes motores que va a permitir que la industria de la construcción se recupere.

- Los empresarios se quejan de la falta de competitividad y uno de los factores, dicen, es la escasa infraestructura. ¿Qué hace el Gobierno en el interín para atender ese reclamo?

-La competitividad de cualquier economía se logra siendo más productivos y ser más productivos no es devaluando el salario, que implica una devaluación. Los argentinos siempre nos hemos equivocado en el camino. Claro que el tipo de cambio es un precio relevante de la economía. Ahora, los países que crecen, no son los que castigan al salario de sus trabajadores sino todo lo contrario: son aquellos que en función de más productividad le pagan más a su gente. Está visto en todos lados.

- A veces da la sensación de que no todos los empresarios tienen tan digerida esa idea...

-Pero se trata de parte del cambio que tenemos que ir generando. Si los argentinos no entendemos eso, vamos a estar condenados al estancamiento. Nosotros buscamos ser un país con salarios altos derivados de la productividad de ese trabajo. Y la productividad tiene que ver también con cuestiones que tienen que ver con el capital humano, la capacitación, pero también con la inversión en infraestructura. La Argentina no pensó nunca en el largo plazo y éste es el cambio copernicano que tenemos que dar. Los atajos terminan mal.

- ¿Por qué se sigue demorando la reactivación económica? Hay sectores que aún la esperan...

-Es una reactivación todavía muy heterogénea. Tenés sectores dinámicos, el interior y los pueblos que dependen del campo están viviendo una situación muy distinta a aquellas ciudades y municipios y parte del conurbano bonaerense que es básicamente industrial y que está dependiendo mucho de un Brasil que ha sido muy castigado. El 65% de las exportaciones industriales argentinas van a Brasil, si Brasil demora su recuperación es un factor que nosotros estamos permanentemente monitoreando. Este año probablemente tengan cierta estabilidad, pero no va a ser fácil recuperar el dinamismo en la economía brasileña.

- ¿Qué pasa con el consumo? ¿Se le complica más de la cuenta al Gobierno bajar la inflación?

-El formato de modelo, más que de consumo, de "consumismo", que tuvimos en los últimos años del gobierno de Cristina ha sido muy nocivo. Argentina es el país de América latina con mayor relación consumo-PBI, del 75%, cuando en los ‘80 eso era del 65, y en los ‘90, del 70. Esa es la economía del corto plazo y se terminó en diciembre de 2015: la economía que no tenía dólares, que se había consumido todo lo que podía y que así iba a terminar en una situación compleja. Estamos preocupados por los niveles de consumo, sobre todo de los sectores vulnerables. Pero era una economía que pensaba más en un sistema financiero que le financiara a las clases medias y altas la compra de Led en 18 cuotas que en fortificar la situación de consumo de los sectores vulnerables. Eso terminó en una alta inflación, que cuesta domesticar, pero que este año va a ser inferior a la mitad de lo que fue el pasado, algo menos del 20, probablemente. El consumo este año se va a recuperar. No hay recuperación del consumo si no baja la inflación.

- Este es un año electoral...

-Más allá de eso, no estamos viendo cambios a partir de octubre. Los lineamientos básicos de la política macroeconómica y la política de infraestructura van a seguir. Seríamos poco serios si creyéramos que después de octubre cambia el modo de hacer política económica.

- Algunos pronostican ajuste y más inflación...

-Hay un sendero de cambios de precios relativos que se inició, con idas y vueltas, y va a continuar, no es que va a haber nada nuevo. Si tenés la política monetaria controlada y vas cumpliendo con tu meta fiscal, la inflación va a coordinar a la baja, necesariamente. Creo que el año que viene vamos a tener todavía menos que este año y en 2019 tendremos un dígito.

- ¿Qué va a pasar con las obras en manos de Odebrecht, como la del Sarmiento?

-Es un tema que se está analizando en el Gobierno, que hoy depende de la Justicia y del Ministerio Fiscal de Gils Carbó, que están recopilando información, no a la velocidad que uno quisiera. Una vez que tengamos toda la información sobre la mesa se va a decidir la continuidad o no de la compañía en la Argentina.

- Si se le quita la obra, ¿cómo se sigue?

-Depende, hay varias maneras. La empresa puede vender sus contratos en operación, se la puede expulsar, puede seguir trabajando en los contratos actuales, pero eventualmente se la puede suspender para futuras licitaciones...

- Sería una señal de transparencia, pero ¿cuál sería el costo de sacarle la obra?

-Queremos eso, estamos con más obra pública en términos de ejecución de manera transparente. En las próximas semanas va a salir un decreto de transparencia y buenas prácticas. Desde pliegos gratis en la Web, que ya varios organismos lo están aplicando, vos podés bajar los pliegos sin necesidad de ir a comprarlos, la idea es que toda la información relevante, de cualquier obra pública, esté en la Web.

- ¿Se terminó la corrupción en la obra pública?

-La corrupción en el sentido estructural se terminó, ya no hay coimas para que determinada obra la haga determinada empresa. Por eso bajaron los precios, y en cada una de las licitaciones hay más oferentes. Las obras de Aysa, que nosotros licitamos están un 20%, en promedio, a precios más bajos que los que se tenían en 2015, nominal, con la inflación que tuvimos en 2016, y así en todas las áreas. Sítenemos que dar un marco de reglas de juego para que el sector privado trabaje en condiciones distintas hacia adelante.